Diese Anzeichen verraten: Sie müssen dringend zum Friseur

Ihre Haare machen plötzlich ihr eigenes Ding? Die Spitzen fransen aus, der Pony lebt sein bestes Eigenleben und die Farbe sieht eher „Herbstlaub“ als „frisch vom Salon“ aus? Hier erfahren Sie, welche klaren Anzeichen verraten, dass es höchste Zeit für den nächsten Friseurbesuch ist.

Wir reden hier nicht vom „Ich brauche Veränderung“-Gefühl oder davon, sich in einem akuten Mental-Breakdown spontan schief geschnittene Stirnfransen zu verpassen (wir kennen es alle, keine Scham).

Es geht um die echten, handfesten Anzeichen Ihrer Haare - quasi kleine Hilferufe Ihrer Haarpracht - dass ein Besuch beim Friseur längst überfällig ist.

1. Ihre Spitzen sehen aus wie Konfetti

Wenn die Haarspitzen anfangen, sich in zwei, drei oder vier Richtungen zu verabschieden, dann ist das kein edgy Look, sondern ein klarer Hilferuf. Spliss macht das Haar brüchig, stumpf und verhindert, dass es gesund nachwächst. Also: Ab zum Friseur, bevor sich der Spliss weiter hocharbeitet!

2. Kein Volumen in Sicht

Volumenspray, Rundbürste, Föhnaufsatz, alles für die Katz? Dann ist die Struktur Ihrer Haare vermutlich einfach überpflegt, überföhnt oder überfällig. Abgeschnittene, frische Enden sorgen wieder für Schwung, Form und Lebendigkeit.

3. Sie brauchen plötzlich 5 Produkte, um Ihre Haare zu „bändigen“

Wenn das Styling anstrengender ist als Ihr Fitnessstudio-Vertrag, sagt Ihr Haar damit ganz klar: „Hol Hilfe.“ Wenn Schaumfestiger, Öl, Anti-Frizz-Spray, Haarspray und Gebete nötig sind, um Ihre Mähne in die richtige Richtung zu bewegen, ist ein Schnitt fällig.

4. Die Farbe hat ihren Glanz verloren (oder einen ganz eigenen entwickelt)

Einst strahlendes Blond? Jetzt leicht gelblich? Oder das kühle Braun ist plötzlich rötlich schimmernd? Willkommen im Club der rausgewachsenen Farbreste. Ob Tönung oder Strähnen - Farbe braucht Pflege und regelmäßige Auffrischung. Sonst wirkt selbst die schönste Nuance schnell leblos.

5. Ihre Haare trocknen plötzlich in 27 unterschiedlichen Richtungen

Der Wirbel macht, was er will. Der Pony lebt sein eigenes Leben. Die Seiten stehen ab wie Antennen. Kurz gesagt: Das Haar ist ein Teenager in der Trotzphase. Und nur ein Profi bekommt das wieder unter Kontrolle.

Manchmal ist der Friseurtermin keine spontane Idee, sondern pure Notwendigkeit. Egal ob Spliss, Farbchaos oder Frisuren-Frust - ein Schnitt, etwas Pflege und ein bisschen frischer Glanz können Wunder wirken.