Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Beauty
Diese Anzeichen verraten: Sie müssen dringend zum Friseur
© Getty Images

Neuer Haarschnitt

Diese Anzeichen verraten: Sie müssen dringend zum Friseur

20.11.25, 14:00
Teilen

Ihre Haare machen plötzlich ihr eigenes Ding? Die Spitzen fransen aus, der Pony lebt sein bestes Eigenleben und die Farbe sieht eher „Herbstlaub“ als „frisch vom Salon“ aus? Hier erfahren Sie, welche klaren Anzeichen verraten, dass es höchste Zeit für den nächsten Friseurbesuch ist.

Wir reden hier nicht vom „Ich brauche Veränderung“-Gefühl oder davon, sich in einem akuten Mental-Breakdown spontan schief geschnittene Stirnfransen zu verpassen (wir kennen es alle, keine Scham).
Es geht um die echten, handfesten Anzeichen Ihrer Haare - quasi kleine Hilferufe Ihrer Haarpracht - dass ein Besuch beim Friseur längst überfällig ist. 

1. Ihre Spitzen sehen aus wie Konfetti 

Wenn die Haarspitzen anfangen, sich in zwei, drei oder vier Richtungen zu verabschieden, dann ist das kein edgy Look, sondern ein klarer Hilferuf. Spliss macht das Haar brüchig, stumpf und verhindert, dass es gesund nachwächst. Also: Ab zum Friseur, bevor sich der Spliss weiter hocharbeitet! 

2. Kein Volumen in Sicht 

Volumenspray, Rundbürste, Föhnaufsatz, alles für die Katz? Dann ist die Struktur Ihrer Haare vermutlich einfach überpflegt, überföhnt oder überfällig. Abgeschnittene, frische Enden sorgen wieder für Schwung, Form und Lebendigkeit. 

Lesen Sie auch

3. Sie brauchen plötzlich 5 Produkte, um Ihre Haare zu „bändigen“ 

Wenn das Styling anstrengender ist als Ihr Fitnessstudio-Vertrag, sagt Ihr Haar damit ganz klar: „Hol Hilfe.“ Wenn Schaumfestiger, Öl, Anti-Frizz-Spray, Haarspray und Gebete nötig sind, um Ihre Mähne in die richtige Richtung zu bewegen, ist ein Schnitt fällig. 

4. Die Farbe hat ihren Glanz verloren (oder einen ganz eigenen entwickelt)

Einst strahlendes Blond? Jetzt leicht gelblich? Oder das kühle Braun ist plötzlich rötlich schimmernd? Willkommen im Club der rausgewachsenen Farbreste. Ob Tönung oder Strähnen - Farbe braucht Pflege und regelmäßige Auffrischung. Sonst wirkt selbst die schönste Nuance schnell leblos. 

5. Ihre Haare trocknen plötzlich in 27 unterschiedlichen Richtungen

Der Wirbel macht, was er will. Der Pony lebt sein eigenes Leben. Die Seiten stehen ab wie Antennen. Kurz gesagt: Das Haar ist ein Teenager in der Trotzphase. Und nur ein Profi bekommt das wieder unter Kontrolle. 

 

Manchmal ist der Friseurtermin keine spontane Idee, sondern pure Notwendigkeit. Egal ob Spliss, Farbchaos oder Frisuren-Frust - ein Schnitt, etwas Pflege und ein bisschen frischer Glanz können Wunder wirken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden