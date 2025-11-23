Paar klaute Wiener beim Shoppen 10.000 Euro aus der Tasche

Mit etwas Verspätung und nachdem die bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht gefruchtet haben, geben die Behörden jetzt die Fotos von zwei Verdächtigen frei, die im Sommer auf der MaHü fette Beute gemacht haben.

Wien. Die beiden bislang unbekannten Täter, eine Frau und ein Mann, nach Ansicht der Fahnder asiatischer Herkunft, stehen im Verdacht am 23. Juli 2025 einem Mann, der sich in einem Off-Price-Geschäft für Markenmode auf der Mariahilfer Straße befand, einen fünfstelligen Eurobetrag aus der Tasche gestohlen zu haben. Kurz davor soll der 55-Jährige die rund 10.000 Euro in einem Geldinstitut behoben haben.

© LPD Wien

Bilder der Verdächtigen, die im Bereich der Rolltreppe in dem Kaufhaus bei der Neubaugasse gesichert werden konnten, zeigen einen eher älteren 60- bis 70-jährigen mutmaßlichen Bankanschluss-Täter (der das Opfer mit Sicherheit davor beim Geldabheben ausspioniert und dann gemeinsam mit seiner Komplizin verfolgt hat) mit schwarzer Hose, blauem Hemd, schwarzer Jacke, schwarzer Kappe, braunen Schuhen - und grimmigem Blick.

© LPD Wien

Die weibliche Tatverdächtige mit blond gefärbtem Haar ist nach Polizeiangaben vermutlich zwischen 55 und 65 Jahre alt, eher klein und zierlich und trug eine schwarze Hose, einen weißen Pulli und dunkle Schuhen. Sie hatte eine dunkle große Handtasche und eine schwarze Kappe, die sie teilweise abnahm und leger und telefonierend in der Hand hielt.

Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, Ermittlungsbereich Diebstahl unter der Telefonnummer 01-31310-43610 oder 01-31310-43612 sowie an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, Journaldienst unter der Telefonnummer 01-31310-43800 erbeten.

Es gilt die Unschuldsvermutung.