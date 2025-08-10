Syrer randalierte in MaHü-Kirche: "Wollte abgeschoben werden"

Die Polizei musste den Randalierer festnehmen.

Weil er abgeschoben werden wollte, soll ein 43-jähriger Syrer am Freitag mit einem Feuerlöscher in der Barnabitenkirche gleich neben der Mariahilfer Straße herumgesprüht haben. Danach attackierte er noch die Beamten, die wegen einer randalierenden Person zur Hilfe gerufen wurden.

Der Tatverdächtige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Es erfolgten Anzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung.