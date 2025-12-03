Miley Cyrus ist wieder verlobt! Alle Details zum Ring

Miley Cyrus sorgte kürzlich mit einem auffälligen Diamantring für Spekulationen. Jetzt bestätigt die Sängerin: Sie und ihr Partner Maxx Morando haben sich tatsächlich verlobt.

Die Gerüchteküche brodelte bereits seit Tagen, jetzt ist es fix: Miley Cyrus und ihr Partner Maxx Morando haben sich verlobt. Bei der Hollywood-Premiere von Avatar: Fire and Ash sorgte die Sängerin für großes Aufsehen, als sie mit einem funkelnden Diamantring am linken Ringfinger über den roten Teppich schritt. Kurz darauf bestätigte das Paar die frohe Nachricht – und Fans weltweit feiern die Verlobung der beiden.

Miley und Maxx Morando bei der Premiere. © Getty Images

Wer ist Mileys Verlobter Maxx Morando?

Ihr Verlobter heißt Maxx Morando, Musiker, Produzent und kreativer Kopf, mit dem Miley seit 2022 liiert ist. Kennengelernt haben sich die beiden auf einem Blind Date. „Es war blind für mich, nicht unbedingt für ihn“, scherzte Miley einmal. Seitdem gilt das Paar als harmonisch und sehr privat. Insider verrieten bereits 2023, dass Miley in Maxx jemanden gefunden hat, mit dem sie sich eine „gesunde, positive und vielversprechende Zukunft“ vorstellen kann. Nun wird dieser Wunsch Realität.

Alle Details zum Ring: Ein moderner Traum aus Gelbgold und Cushion-Cut-Diamant

Der Hingucker des Abends war ohne Frage Mileys Verlobungsring – und dieser hat es in sich. Laut Page Six wurde das Schmuckstück maßgefertigt von der in Los Angeles ansässigen Designerin Jacquie Aiche. Der Ring besteht aus 14-karätigem Gelbgold und einem elongated cushion-cut Diamanten, der in einer modernen, chunky „bombe style“ Fassung gesetzt ist. Der Ring ist sowohl rockig und cool als auch zeitlos und passt perfekt zu Miley.

© Getty Images

So viel ist der Verlobungsring wert

Laut Experten soll der Diamant 3 bis 5 Karat haben. Der Wert liegt demnach zwischen 70.000 und 150.000 US-Dollar, abhängig von der Qualität des Diamanten. Juweliere sind sich einig: Mileys Verlobungsring wird zum nächsten großen Trend und passt perfekt zum aktuellen Wandel im Schmuckmarkt. Immer mehr Verlobungsringe spiegeln heute Individualität wider. Flush-Set-Stones, Ost-West-Fassungen und signetartige Designs boomen – und Mileys Ring vereint all diese Elemente.

Ein neues Liebeskapitel für Miley Cyrus

Für Miley Cyrus beginnt nun ein neues Kapitel – eines, das sie nach turbulenten Jahren und einer öffentlichkeitswirksamen Vergangenheit sichtlich erfüllt. Gemeinsam mit Maxx Morando scheint sie endlich angekommen zu sein.