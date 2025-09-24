Alles zu oe24VIP
Miley Cyrus
© Getty Images

Abschied?

Schock für Fans: Miley Cyrus denkt laut über Karriereende nach

24.09.25, 11:38
Die Sängerin spricht im Interview mit Pamela Anderson ganz offen über ihre Zweifel und Sorgen. Einen Rückzug aus der Musik schließt Cyrus nicht aus. 

Selten war sie so offen: In einem intensiven Austausch mit Pamela Anderson (58) spricht Miley Cyrus (32) über Zweifel an ihrer Laufbahn – und stellt ihre Karriere erstmals öffentlich infrage. „Schon mit elf Jahren bin ich auf einen Zug aufgesprungen, von dem ich nie wieder abgesprungen bin“, sagt die Sängerin rückblickend. Nun fragt sie sich: „Is this still what I want?“ 

Schock für Fans

Cyrus überlegt, ob die Musik tatsächlich noch das sei, was sie erfüllen könne – und macht deutlich, dass sie „bereit wäre loszulassen“, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Für ihre Fans ein Schock, schließlich gilt die US-Sängerin wie kaum eine andere als Synonym für Wandel, Energie und Bühnenpräsenz.

 


 

Trotz aller Zweifel wirkt Miley gefasst, reflektiert und stärker als je zuvor. Sie spricht über das Schreiben als neuen Halt, über Gartenarbeit als persönliche Therapie und über die Bedeutung, ihre Geschichte selbst zu erzählen. Ihre Songs seien nie dazu gedacht gewesen, Erwartungen zu bedienen – sondern Herzen zu berühren.

Ob Cyrus tatsächlich das Ende ihrer Musikkarriere einläutet, bleibt offen. Doch eines macht sie klar: Wenn sie geht, dann nach ihren ganz eigenen Regeln.

