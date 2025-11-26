Mats Hummels & Nicola Cavanis: Seltenes Liebes-Update aus Luxus-Paradies

So privat zeigen sie sich sonst nie! Mats Hummels und Nicola Cavanis gönnten sich im November eine traumhafte Auszeit auf den Malediven – und ließen ihre Fans zum ersten Mal seit Langem ein bisschen an ihrem gemeinsamen Glück teilhaben.

Wenn es in Europa grau, nass und ungemütlich wird, fliehen die Stars dorthin, wo endloser Sommer herrscht: auf die Malediven. Kaum eine Destination steht so sehr für türkisblaues Wasser, puderzuckerweiße Strände und absolute Privatsphäre wie die Trauminseln im Indischen Ozean. Kein Wunder also, dass sich dort auch Mats Hummels und seine Nicola Cavanis eine Auszeit gönnten.

© Getty Images

Doch während andere Influencer und Promis gerne jedes Date, jedes Dinner und jeden Sonnenuntergang teilen, halten sich Mats und Nicola seit Beginn ihrer Beziehung auffallend bedeckt. Gemeinsame Fotos und öffentliche Statements sind rar. Ihr Liebesleben bleibt für ihre Fans weitgehend ein Mysterium – umso größer die Überraschung, als die beiden nun ein paar ganz private Urlaubsmomente preisgaben. Und das nicht irgendwo, sondern in einer der luxuriösesten Ecken der Welt.

Luxus pur: Zwei Traumresorts für Promi-Winterflucht

Für ihre romantische Auszeit entschieden sich Mats und Nicola gleich für zwei hochkarätige Adressen der Marriott-Gruppe:

JW Marriott Maldives Resort & Spa

The St. Regis Maldives Vommuli Resort

© JW Marriott Maldives

Beide Resorts stehen für absolute Privatsphäre, viel Platz und exklusive Erlebnisse. Kostenpunkt: ab etwa 900 Euro für eine Nacht im JW Marriott Resort und ab ungefähr 2.000 Euro pro Nacht im noch exklusiveren St. Regis Resort.

© St Regis Vommuli Maldives

Nicola zeigt Mode, Mats zeigt Muskeln

Während Nicola Cavanis ihre Community großzügig an der Reise teilhaben ließ und verschiedene Strand- und Dinner-Looks ihres Labels Andeovrag präsentierte, hielt sich Mats wie gewohnt zurück – zumindest fast. Ein einziges Bild postete der Ex-Nationalspieler dann doch: entspannt vor seiner Beach-Villa, Nüsse snackend, mit freiem Oberkörper und definierten Bauchmuskeln. Ein Anblick, der nicht nur Nicola gefallen dürfte.

Nicola hingegen zeigte fast die gesamte Palette an Malediven-Klischees: Spa-Momente, türkisfarbenes Wasser, Bikini-Looks, Fahrradtouren über die Insel und romantische Dinner am Strand. Dezent, aber eindeutig gemeinsam.

Im JW Marriott genossen die beiden den Mix aus moderner Architektur, Privatpools und Overwater-Dinnern, während im St. Regis Design-Highlights wie die ikonische Whale Bar und das Iridium Spa lockten. Dazu gab es Bootsausflüge mit Delfinen, Spa-Erlebnisse im Blue-Hole-Pool und Dinner direkt am Wasser.

Ob daraus jetzt mehr gemeinsame Einblicke folgen? Das bleibt abzuwarten. Fest steht: Der Winter-Trip ins Paradies zeigt, dass es Mats und Nicola kaum besser gehen könnte!