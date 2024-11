Cathy Hummels gesteht: "Konnte Matts keine Liebe zeigen"

Die Ex-Frau von Matts Hummels spricht offen über die vergangene Beziehung und ihre Probleme.

Sie ist Model, Moderatorin und hat ein Leben von dem andere nur träumen. Doch, dass Cathy Hummels (36) an starken Depressionen leidet, zerstört ihr auch die Freude an all den schönen Dingen. Auch ihre Ehe mit Kicker Matts Hummels wurde dadurch negativ beeinflusst.

Mehr lesen:

Offene Gespräche

Hummels hat bereits mehrmals öffentlich über ihre Depressionen gesprochen. Ihr ist es wichtig kein Tabuthema mehr daraus zu machen. Schließlich verbarg man mentale Probleme damals lieber. als zu sagen, dass man zur Therapie geht. Im Gespräch mit "Bild" erzählt Cathy noch einmal, wie sehr die Depressionen sie beeinflussen.

Ihre Ehe mit Matts, die Ende 2022 geschieden wurde, zum Thema. Erst im Oktober 2024 redete sie darüber, dass sie häufig nur als die "Frau von" wahrgenommen und dadurch "degradiert" wurde. Wie es in ihrem Inneren dabei aussah, haben die Menschen nur erahnen können. Jetzt lässt sie das alle sehen.

Cathy fühlte sich machtlos

Sie habe ihrem Gatten damals oft zu erklären versucht, was in ihr vorgeht. Das sei nur mit offenen Worte n gegangen. Sie habe dann zu ihm gesagt: "Es tut mir leid, dass ich im Moment so komisch bin, aber mir geht's einfach nicht gut. Ich kann gerade keine Liebe zeigen." Sie habe sich oft machtlos gefühlt.

Oberflächlichkeit

Es ziehe sich durch ihr ganzes Leben, dass sie von den Menschen beneidet werde, doch die sähen eben nicht, wie es in ihrer Seele aussieht. Sie sehen nur die Oberfläche.