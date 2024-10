Cathy Hummels: Mega-Shitstorm für Bikini-Selfie in Tirol

Eigentlich hat Cathy Hummels einen wahnsinnig durchtrainierten Köper, doch ein paar Fans stört der Anblick.

Eine wunderschöne Frau im Bikini vor unglaublicher Kulisse. Eigentlich gibt es bei der neuesten Bilderserie von Cathy Hummels in Tirol doch keinen Grund zur Beschwerde. Doch einige Fans finden immer noch etwas. Dass Cathy sich oft mit relativ wenig Stoff zeigt, scheint viele Follower furchtbar zu stören.

Fans wütend: "Du bist unerträglich"

"Mach doch den Bademantel zu. Warum immer so nackig?", schreibt eine Userin. "Endlich mal wieder ein Grund sich auszuziehen. Du bist so unerträglich manchmal", schimpft ein anderer. Weitere Kommentare lauten: "!Geh aus dem Weg, dass ich die schöne Aussicht genießen kann" und "so billig".

Essstörung und Selbstliebe

Einige Fans finden Cathy aber auch wunderschön. "Diesen Körper muss man doch toll finden" und "hinreißend wie immer, liest man hier. Cathy Hummels hatte lange Zeit Probleme mit einer Essstörung. Erst seit hat sie sich wieder voll im Griff und kann ihren Körper wieder lieben. Auch im Interalpen-Hotel in Tirol lässt sich das gut demonstrieren.