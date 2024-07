× Neue Liebe: Cathy Hummels plaudert süßes Geheimnis aus

Seit ihrer Trennung von Ex-DFB-Star Mats Hummels im Jahr 2021 war es ruhig im Liebesleben von Cathy Hummels (36). Doch nun brodelt die Gerüchteküche wieder.

Cathy und Mats Hummels waren 13 Jahre lang zusammen und haben einen gemeinsamen Sohn. 2021 gaben sie ihre Trennung bekannt, seitdem ist die 30-Jährige offiziell Single. In einem Interview am Rande eines Pferdesportturniers in Aachen machte die Moderatorin jedoch vielsagende Andeutungen. Auf die Frage, ob sie aktuell vergeben sei, antwortete Hummels mit einem Lächeln: "Vielleicht gibt es ja auch schon einen. Ihr müsst doch nicht alles wissen." Zu einem konkreten Partner wollte sie sich allerdings nicht weiter äußern.

© Getty Images ×

Genaue Vorstellung von Traummann

Fest steht jedoch, dass Cathy Hummels genau weiß, was sie von einem Mann erwartet: "Ein guter Mann mit großem Herz und eine Bereicherung", beschreibt sie ihren Wunschpartner. "Ich bin eine kleine Frau, ich mag gerne große Männer, ich mag auch große Autos. Ich brauche immer einen Kontrast."

Ob Cathy Hummels ihren neuen Partner bald der Öffentlichkeit präsentiert, bleibt jedoch noch abzuwarten. Die Fans dürfen jedenfalls gespannt sein.