× Umfrage-Sensation: Michelle Obama würde Trump schlagen

Das Weiße Haus dementiert laut „New York Times“ die Gerüchte, Biden denke über einen Rückzug aus dem Rennen um die Präsidentschaft nach. Biden reagiert auf Gerüchte: „Niemand drängt mich raus.“ Michelle Obama gilt als die Favoritin der Demokraten

Laut der „New York Times“, hat das Weiße Haus einem Bericht zurückgewiesen, in dem behauptet wird, dass US-Präsident Joe Biden ein Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen in Frage käme. „Diese Behauptung ist absolut falsch“, teilte ein Sprecher der Regierung auf Anfrage mit, darüber habe Biden mit einem „wichtigen Verbündeten" gesprochen. Biden habe sich aber eingestanden, dass er seine Kandidatur möglicherweise nicht mehr retten und die Öffentlichkeit nicht mehr von seiner Eignung als Präsidentschaftskandidat überzeugen könne.

TV-Duell war entscheidend

Joe Biden steht seit dem verpatzten TV-Duell gegen Donald Trump unter Druck. Hier zeigte sich, was zuvor in unzähligen Videos angedeutet wurde. Biden wirkte stark gealtert: Er wirkte abwesend und leistete sich geistige Aussetzer. Nur versucht er, die Reihen seiner Demokratischen Partei zu schließen. Die „New York Times“ und CNN berichteten am Mittwoch, dass Biden vor einem Treffen mit den demokratischen Gouverneuren die kommenden Tage für entscheidend hält.

Biden zeigt sich trotz allem siegessicher

Biden erklärte in einem Telefonat mit Wahlkampfmitarbeitern: „Niemand drängt mich raus.“ Ein Wahlkampfhelfer zitierte ihn weiter: „Ich gehe nicht. Ich bin bei diesem Rennen bis zum Ende dabei und wir werden gewinnen.“

Zuvor hatte Lloyd Doggett aus Texas als erster demokratischer Abgeordneter Biden öffentlich zum Rückzug von seiner Kandidatur aufgefordert.

Umfrage zeigt: Michelle Obama würde gegen Trump gewinnen

Eine neue Umfrage zeigt, dass jeder dritte Unterstützer der Partei der Meinung ist, der 81-Jährige solle aus dem Rennen aussteigen. Hoffnungsschimmer ist jetzt die frühere First Lady Michelle Obama (60) – sie würde bei der US-Wahl gegen Donald Trump (78) gewinnen.

Obama gilt als Top-Favoritin

50 Prozent der Befragten sprachen sich für Michelle Obama aus, nur 39 Prozent für Trump. Damit ist Obama die einzige potenzielle Kandidatin der Demokraten, die als Favoritin gegen den Republikaner ins Rennen gehen würde. Alle anderen demokratischen Politiker liegen hinter oder gleichauf mit Trump.

Im direkten Vergleich mit Trump erhält Biden 40 Prozent, der Republikaner. Vizepräsidentin Kamala Harris (59) liegt mit 42 Prozent knapp hinter Trump (43 Prozent). Die Gouverneure von Kalifornien und Michigan, die ebenfalls als potenzielle Nachrücker gehandelt werden, schneiden schlechter ab.

Kein Interesse

Michelle Obama selbst bestreitet allerdings bislang, Interesse an der Präsidentschaft zu haben.