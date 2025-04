Weltmeister Mats Hummels beendet Karriere

Fußball-Legende Mats Hummels (36), Weltmeister von 2014, verkündet auf Instagram sein Karriere-Aus.

"THE END. Was für eine Reise!", schreibt Hummels zu einem emotionalen Video auf X dazu, in dem er sein Karriere-Aus verkündet. Im Sommer wird der 36-jährige Abwehrspieler die Fußballschuhe an den Nagel hängen.

Hummels: "Ich kämpfe gerade mit den Emotionen"

"Ich kämpfe gerade mit den Emotionen. Jetzt kommt der Moment, um den kein Fußballer herumkommt. Nach über 18 Jahren und so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich diesen Sommer meine Karriere", so der Abwehrspieler. In dem Video sind Hummels' liebste Karriere-Momente zu sehen.

"Es war wunderbar vor solchen Kulissen und vor den Fans spielen zu dürfen. Und es wird mir fehlen. Es wird mir verflucht fehlen", sagt die Fußball-Legende am Ende seines Statements mit brüchiger Stimme.

Der deutsche Fußballspieler steht derzeit bei der AS Roma in Italien unter Vertrag. 2014 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister. Insgesamt kam der Abwehrspieler auf 78 Länderspieleinsätze. Während seiner Profi-Karriere spielte er unter anderem beim FC Bayern München, bei Borussia Dortmund und bei AS Rom.