Schwere Unwetter in NÖ: 150 Kinder evakuiert

Ortsteil von Haidershofen wegen Überflutung mehrere Stunden abgeschnitten - Pfadfinderlager n Waidhofen an der Ybbs evakuiert

Nach einem Unwetter mitsamt Starkregen sind die Feuerwehren am Sonntag im niederösterreichischen Mostviertel gefordert gewesen. In Haidershofen (Bezirk Amstetten) war ein Ortsteil mit 800 Einwohnern nach Angaben des Bezirkskommandos wegen der Überflutung zweier Unterführungen für mehrere Stunden abgeschnitten. Evakuiert wurde indes ein Pfadfinderlager in Waidhofen an der Ybbs.

© Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten

© Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten

In Haidershofen mussten Feuerwehrangaben zufolge Keller von diversen Objekten ausgepumpt werden. Zudem galt es, Verklausungen zu lösen. Auch ein mobiler Hochwasserschutz wurde errichtet. Im abgeschnittenen Ortsteil Hainbuch kam u. a. auch eine Spezialpumpe zum Einsatz. Gegen 23.00 Uhr war das betroffene Gebiet wieder erreichbar.

© FF Haidershofen

© FF Haidershofen

© FF Haidershofen

Lager evakuiert

Aufgrund des ansteigenden Wasserspiegels eines Baches wurde in Waidhofen an der Ybbs ein Pfadfinderlager durch die Feuerwehr Zell evakuiert und abgebrochen. 150 Kinder und Jugendliche hatten daran teilgenommen. "Menschenleben waren aber nicht unmittelbar gefährdet", wurde betont. Einsätze wegen kleinräumiger Straßenüberflutungen hatte es bereits Sonntagfrüh auch in Ybbsitz (Bezirk Amstetten) gegeben.