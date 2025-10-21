Malediven: Wo der Sommer niemals endet

Winterflucht ins Paradies: Auf den Malediven leuchten die Strände in einem fast unwirklichen Weiß, das im Kontrast zum türkisblauen Wasser steht. Wer den Winter gegen tropische Wärme eintauschen möchte, findet hier einen ruhigen, sonnigen Rückzugsort, der jeden Gedanken an Kälte vergessen lässt.

TRANSFER mit dem Wassertaxi – der Beginn jeder Maledivenreise. © Gettyimages

Willkommen auf den Malediven – dort, wo das Paradies Wirklichkeit wird. Schon beim Anflug auf die Malediven, wenn das Wasserflugzeug sanft über den Atollen kreist, weiß man: Hier ist die Welt noch in Ordnung. Mehr als 1.000 Inseln reihen sich im Indischen Ozean wie verstreute Perlen aneinander – jede mit ihrem ganz eigenen Zauber, jede ein kleines Stück Paradies für sich. Die Malediven sind längst Synonym für Luxus, Romantik und Ruhe geworden. Ob in einer Wasservilla, die über der glasklaren Lagune schwebt, oder in einer privaten Strandvilla mit eigenem Pool – hier scheint die Zeit stillzustehen. Wer morgens barfuß über den weißen Sand läuft, den Kaffee mit Blick aufs Meer genießt und sich vom Rauschen der Wellen in den Tag begleiten lässt, versteht schnell, warum der Archipel zu den Sehnsuchtszielen zählt.

FÜR ABENTEURER. Wracktauchen auf den Malediven. © Gettyimages

Einzigartige Unterwasserwelt der Malediven

Unter Wasser. Doch die wahre Magie der Malediven liegt nicht über, sondern vor allem unter der Wasseroberfläche. Die Inselgruppe gilt als eines der schönsten Tauch- und Schnorchelreviere der Welt. Zwischen bunten Korallenriffen tummeln sich Schildkröten, Mantas, Adlerrochen und farbenprächtige Fische – eine Unterwasserwelt, die so lebendig ist, dass man aus dem Staunen nicht herauskommt. Besonders beliebt: das Ari-Atoll mit seinen spektakulären Riffkanälen, oder das Vaavu-Atoll, wo man mit etwas Glück nachts sogar mit biolumineszierendem Plankton schwimmen kann – es fühlt sich an, als würde man durch ein Sternenmeer tauchen.

POSTKARTENIDYLLE. Wo der Himmel und das türkis schimmernde Meer miteinander verschmelzen. © Gettyimages

Entschleunigung auf höchstem Niveau

Die Resorts auf den Malediven verstehen es meisterhaft, Exklusivität mit Gelassenheit zu verbinden. Hier bedeutet Luxus nicht Glanz und Prunk, sondern vollkommene Entschleunigung. Morgens Yoga mit Blick aufs Meer, mittags eine wohltuende Massage im Spa, und abends ein Dinner unter freiem Himmel, während die Sonne glutrot im Indischen Ozean versinkt… Viele der Mitarbeiter stammen aus Bali, Thailand oder Sri Lanka und bringen die fernöstliche Kunst der Entspannung mit sich. Ob Hot-Stone-Massage, Ayurveda oder eine duftende Kokosöl-Behandlung – kaum irgendwo auf der Welt lässt sich so stilvoll abschalten wie hier.

NORD-MALE-ATOLL. Das Malahini Kuda Bandos Resort ist von schneeweißem Sand umgeben. © oe24

Nord-Male-Atoll – der perfekte Einstieg ins Paradies

Tropischer Luxus. Das Nord-Male-Atoll ist eines der beliebtesten Reiseziele der Malediven – und das aus gutem Grund: Nur eine kurze Bootsfahrt von der Hauptstadt Malé und dem Velana International Airport entfernt, erwartet Urlauber hier eine faszinierende Mischung aus Luxus, Natur und Abenteuer. Auf rund 50 Inseln locken exklusive Resorts, private Villen und traumhafte Strandanlagen. Taucher und Schnorchler kommen voll auf ihre Kosten, denn es lockt eine artenreiche Unterwasserwelt. Auch Surfer finden an einigen Spots perfekte Wellen. Zu den beliebten Refugien zählt das Malahini Kuda Bandos Resort am Nord Malé Atoll. Auf einer kleinen, fast kreisrunden Insel, umgeben von weißem Sandstrand und türkisblauem Wasser, erwartet die Gäste ein elegantes Vier-Sterne-Resort mit 82 stilvollen Villen im modernen Design. Üppige Vegetation, exzellente Küche, ein Spa mit traumhaften Anwendungen und das Hausriff direkt vor der Tür sorgen für unvergessliche Urlaubsmomente. Ob beim Schnorcheln, Yoga am Meer oder romantischem Dinner bei Sonnenuntergang – hier verschmelzen Luxus, Natur und Ruhe zu purem Inselfeeling. Buchbar z. B. auf billareisen.at

EXKLUSIV WOHNEN in den Water-Bungalows des Resorts Ellaidhoo Maldives by Cinnamon. © oe24

Luxus trifft Natur im Nord-Ari-Atoll

Das Nord-Ari-Atoll, im Westen der Malediven auch Alif- oder Alifu-Atoll genannt, ist mit 105 Inseln das drittgrößte Atoll des Landes und zählt zu den bekanntesten Regionen des Archipels. Zahlreiche luxuriöse Resort-Inseln laden zum Entspannen ein, während die Unterwasserwelt Taucher aus aller Welt begeistert. Ein beliebter Ausgangspunkt für Tauchausflüge im Nord-Ari-Atoll ist die Insel Ellaidhoo. Hier erwarten die Besucher ein farbenprächtiges Hausriff und ein nahegelegenes Schiffswrack – der perfekte Ort, um die faszinierende Unterwasserwelt der Malediven hautnah zu erleben. Ellaidhoo Maldives by Cinnamon (buchbar bei TUI, Meiers Weltreisen, Dertour oder Kuoni) liegt auf einer idyllischen Insel im Nord-Ari-Atoll und ist ein Paradies für Taucher und Strandliebhaber. Das Vier-Sterne-Resort mit exklusiven Water-Bungalows besticht durch seine ursprüngliche intime Inselatmosphäre mit traumhaften Sandbuchten, Poolanlage, zwei Restaurants und drei Bars sowie einer eigenen Tauchschule. Der Zugang zu einigen der besten Tauchspots der Malediven macht den Aufenthalt unvergesslich.

FÜR SCHNORCHLER. Villa Park Sun-Resort mit Hausriff – nur 200 Meter vom Strand entfernt. © oe24

Süd-Ari-Atoll – das Paradies für Genießer und Entdecker

Luxus, Natur und Abenteuer. Ein weiteres attraktives Strandhotel findet man auf der großen Hotelinsel Nalaguraidhoo am Süd-Ari-Atoll, bekannt für ihre schneeweißen Sandstrände, türkisfarbenen Lagunen und üppige Vegetation, die sich in den weitläufigen Gärten und Parks mit Orchideen- und Anturienbepflanzungen widerspiegelt. Das attraktive Vier-Sterne-Strandresort Villa Park Sun Island mit 72 Bungalows, 354 Zimmern und 60 Studios erreicht man per Wasserflugzeug. Das exklusive Refugium, umgeben von weißen Stränden und einem 200 m vom Strand entfernten Hausriff, erreicht man schwimmend. Die Hotel-Assets umfassen fünf Restaurants, Bars, Pools, Spa, Fitnesscenter und vielfältige Wassersportarten wie Tauchen, Windsurfen und Jetski. Kinderclub, Live-Musik und Showcooking runden das Angebot ab – ideal für Paare und Familien. Buchbar u.a. auf www.restplatzboerse.at

Ein Blick auf die Websites der Reiseveranstalter lohnt sich.