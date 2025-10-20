Turtel-Auftritt: Selena Gomez und Benny Blanco feiern Red-Carpet-Debüt als Ehepaar

Selena Gomez und Benny Blanco feierten ihren ersten großen Auftritt als frisch vermähltes Paar auf dem roten Teppich der Academy Museum Gala. Nach ihrer Traumhochzeit im September glänzten sie nun auf dem Red Carpet und beeindruckten mit perfekt aufeinander abgestimmten Outfits.

Die Academy Museum Gala 2025 im renommierten Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles zog zahlreiche A-Lister an. Doch der größte Hingucker des Abends waren ohne Zweifel Selena Gomez und Benny Blanco. Das frisch verheiratete Paar, das sich im September das Ja-Wort gab, feierte seinen ersten gemeinsamen Auftritt als Eheleute auf dem roten Teppich – und nach ihrem eleganten Aussehen zu urteilen, steht ihnen die Ehe außerordentlich gut.

Selena und Benny: Erster gemeinsamer Auftritt als Ehepaar

Selena entschied sich für ein maßgeschneidertes, trägerloses Abendkleid aus schwarzem Samt von Giorgio Armani Privé, das mit funkelnden Kristallen entlang des Ausschnitts verziert war. Eine schwarze Samtjacke und glänzende Diamantschmuckstücke, darunter auffällige Chandelier-Ohrringe, rundeten ihren Look perfekt ab.

© Getty Images

Passend zu seiner Frau kleidete sich Benny Blanco in einem mitternachtsblauen Samtanzug von Giorgio Armani. Ein tiefblaues Seidenhemd, mehrreihige Halsketten und edle Loafer setzten zusätzliche Akzente und harmonierten perfekt mit dem Outfit von Selena.

Turtel-Alarm am roten Teppich

Am roten Teppich warfen sich die beiden verliebte Blicke zu und konnten die Finger nicht voneinander lassen. Dieser Turtel-Auftritt folgt nur wenige Wochen nach ihrer Märchenhochzeit am 27. September in Montecito. Die Feierlichkeiten erstreckten sich über ein ganzes Wochenende und Selena trug mehrere Outfits, darunter vier Brautkleider von Ralph Lauren. Die Gästeliste war fast so prominent wie die Academy Gala im Museum, darunter Paris Hilton, SZA, Zoe Saldaña, Taylor Swift und viele mehr.

Großer Starauflauf

Für den guten Zweck ließen Selena und Benny alle an ihrem Glück teilhaben. Die Academy Museum Gala, die jährlich Gelder für die Unterstützung von Museumsprogrammen, Initiativen und Ausstellungen sammelt, war auch in diesem Jahr ein glamouröser Anlass. Viele weitere Promis versammelten sich, um gemeinsam die bevorstehende Award-Saison einzuläuten und das kulturelle Erbe zu feiern.

Ein Abend voller Glamour, Stil und ganz viel Liebe!