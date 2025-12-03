Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
  • Wacker-Kahlschlag trifft Innviertel: Bürgermeister warnt vor Dominoeffekt
    © Wacker Chemie
  • Wacker-Kahlschlag trifft Innviertel: Bürgermeister warnt vor Dominoeffekt
    © Wacker Chemie

Bis zu 800 Pendler

Wacker-Kahlschlag trifft Innviertel: Bürgermeister warnt vor Dominoeffekt

03.12.25, 12:43
Teilen

Wacker baut weltweit Stellen ab – im Innviertel wächst die Angst vor Jobverlusten. 

OÖ/Burghausen. Der weltweite Stellenabbau beim Chemiekonzern Wacker trifft das Innviertel besonders hart. Rund 700 bis 800 Beschäftigte aus Oberösterreich pendeln täglich zum großen Werk im nahegelegenen Burghausen. Für Hochburg-Ach sei die Nachricht ein „massiver Einschnitt“, sagt Bürgermeister Martin Zimmer (ÖVP). Viele Familien seien direkt betroffen, teils arbeiteten beide Partner bei Wacker. Die wirtschaftliche Lage in der Region werde dadurch erheblich belastet. Der Bürgermeister spricht von spürbarer Verunsicherung: Die Menschen würden vorsichtiger werden und weniger konsumieren.

Die Gründe für den Sparkurs liegen in hohen Energiekosten, Preisverfall und starkem Konkurrenzdruck aus China. Wie viele Jobs im Innviertel tatsächlich verloren gehen, ist unklar – Zimmer hofft auf sozial verträgliche Lösungen, geht aber davon aus, dass zuerst Leasingkräfte betroffen sind. Auch Zulieferer und Partnerfirmen merken die Krise bereits. „Es ist ein schwerer Schlag für die gesamte Region“, warnt Zimmer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden