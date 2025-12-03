Alles zu oe24VIP
Welser Weihnachtsmarkt als schönster Markt.
Auszeichnung

Wels wird zur „European City of Christmas 2026“

03.12.25, 12:37
Wels erhält erstmals den europäischen Weihnachtstitel und begeistert mit einer einzigartigen Adventwelt. 

Wels. Wels trägt 2026 den Titel „European City of Christmas“ – als erste deutschsprachige Stadt überhaupt. Die internationale Jury würdigte die Welser Weihnachtswelt für ihre herausragenden Projekte, die gelungene Verbindung aus Tradition, Nachhaltigkeit und Bürgerbeteiligung sowie das stimmungsvolle Gesamtkonzept der Innenstadt.

Der 1,7 km lange Lichterpfad, drei liebevoll gestaltete Märkte und zahlreiche familienfreundliche Angebote überzeugten ebenso wie das engagierte Zusammenspiel von Stadt, Wirtschaft und Kulturschaffenden. Die Auszeichnung gilt als großer Erfolg und bestätigt Wels als eine der schönsten Adventstädte Europas, freut sich Bürgermeister Andreas Rabl.

