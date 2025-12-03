Musicalhits live: Gala bringt Broadway-Flair nach Oberösterreich

Die erfolgreichste Musicalgala Europas kehrt 2026 mit Best-of-Hits nach OÖ zurück.

OÖ. „Die Nacht der Musicals“ bringt 2026 wieder die größten Hits der Musicalwelt nach Oberösterreich. Die europaweit gefeierte Gala tourt seit mehr als 20 Jahren durch über 150 Städte und begeistert mit Songs aus „Wicked“, „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“, „Mamma Mia“ und „Das Phantom der Oper“. Auch Highlights aus „The Greatest Showman“, „Frozen“, „We Will Rock You“ und „Moulin Rouge“ sorgen für Gänsehaut. Herausragende Sänger*innen und die Broadway Musical Dance Company bieten eine energiegeladene Show voller Emotion, Tanz und glamouröser Kostüme.

oe24 verlost Tickets. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Wunschort an gewinnen@oe24.at schicken.