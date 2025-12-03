Alles zu oe24VIP
Alaba und Shalimar mit ihren Kindern
© Instagram

Mama-Talk

Zum 6. Geburtstag von Zion: Alabas Shalimar spricht über "Geduldsprobe"

03.12.25, 12:02
Teilen

Shalimar ist seit 2017 die Frau an David Alabas Seite - sie kümmert sich aufopfernd um ihre Kinder und gibt erneut ehrliche Einblicke in ihren Alltag als Mama. 

Shalimar, die Lebensgefährtin von Fußballstar David Alaba, gewährt auf ihrem Instagram-Profil immer wieder Einblicke in ihr Leben als Mutter. Zum 6. Geburtstag ihres Sohnes Zion teilte sie ein besonders berührendes Video: Darin ist zu sehen, wie sie den kleinen Zion liebevoll in den Arm nimmt und beruhigt. Beide tragen dabei gemütliche Pyjamas – ein Moment voller Nähe und Zuneigung, der die besondere Bindung zwischen Mutter und Sohn zeigt.

"Mein Baby wird heute sechs Jahre alt", schreibt Shalimar zu dem Clip. Weiter betont sie: "Ich schwöre, dass dieses Kind mein größter Segen ist, aber auch die größte Geduldsprobe. Ich kann nicht glauben, wie schnell er wächst. Großer Bub!" Mit diesen Worten teilt sie nicht nur ihre Freude über das Aufwachsen ihres Sohnes, sondern auch die Herausforderungen, die das Muttersein mit sich bringt.

 


 

Schöne und schwierige Momente

Shalimar zeigt sich in ihren Beiträgen immer wieder ehrlich und offen. Sie betont, wie glücklich sie ist, Mutter zu sein, scheut sich aber nicht davor, auch die schwierigen Momente zu thematisieren. Diese Mischung aus Freude, Stolz und realistischen Einblicken macht sie zu einer authentischen Stimme für viele Eltern, die sowohl die schönen als auch die anspruchsvollen Seiten des Familienlebens erleben.

