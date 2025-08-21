Shalimar zeigt: SO groß ist Alaba-Sohn Zion schon

Die Lebensgefährtin von David Alaba postet neue Bilder ihrer Kinder auf Instagram - dazu schreibt sie: "Großer Bruder" - und tatsächlich: Sohn Zion ist ganz schön gewachsen.
Real-Madrid-Star David Alaba (33) ist nicht nur am Fußballplatz ein Vollprofi, sondern auch privat ein echter Familienmensch. Gemeinsam mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Shalimar hegt er zwei Kinder: Sohn Zion (5) und eine kleine Tochter, die im Sommer 2023 zur Welt kam.
Shalimar teilte ein süßes Video ihrer Kinder.
Mehr lesen:
- Alaba schmort bei Real-Sieg 90 Minuten auf der Bank
- Schinkels: "Wie wenn ich Duett mit Robbie Williams singen dürfte"
- David Alaba: Kurz-Urlaub mit Veronica Ferres
Auf Instagram gibt Shalimar ihren Followern immer wieder Einblicke ins private Glück. Aktuell teilte sie Urlaubsfotos, die die Herzen ihrer Community höherschlagen ließen. Auf einem Bild ist auch Zion – allerdings nur von hinten – zu sehen. Besonders rührend: In einer Story veröffentlichte sie ein Video, in dem sich die beiden Kinder einen Scooter teilen. Dazu schrieb sie schlicht, aber voller Stolz: „Großer Bruder“. Und tatsächlich: Zion ist inzwischen richtig groß geworden.
Die Fans sind begeistert von den seltenen Einblicken in das Familienleben des Fußballers und seiner Partnerin. Viele hoffen bereits auf den nächsten großen Schritt: eine Traumhochzeit von David und Shalimar. Gerüchte gibt es immer wieder – offiziell bestätigt ist aber noch nichts.