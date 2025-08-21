Shalimar zeigt: SO groß ist Alaba-Sohn Zion schon

Die Lebensgefährtin von David Alaba postet neue Bilder ihrer Kinder auf Instagram - dazu schreibt sie: "Großer Bruder" - und tatsächlich: Sohn Zion ist ganz schön gewachsen.

Real-Madrid-Star David Alaba (33) ist nicht nur am Fußballplatz ein Vollprofi, sondern auch privat ein echter Familienmensch. Gemeinsam mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Shalimar hegt er zwei Kinder: Sohn Zion (5) und eine kleine Tochter, die im Sommer 2023 zur Welt kam.

Shalimar teilte ein süßes Video ihrer Kinder. © Instagram

Mehr lesen:

Auf Instagram gibt Shalimar ihren Followern immer wieder Einblicke ins private Glück. Aktuell teilte sie Urlaubsfotos, die die Herzen ihrer Community höherschlagen ließen. Auf einem Bild ist auch Zion – allerdings nur von hinten – zu sehen. Besonders rührend: In einer Story veröffentlichte sie ein Video, in dem sich die beiden Kinder einen Scooter teilen. Dazu schrieb sie schlicht, aber voller Stolz: „Großer Bruder“. Und tatsächlich: Zion ist inzwischen richtig groß geworden.





Die Fans sind begeistert von den seltenen Einblicken in das Familienleben des Fußballers und seiner Partnerin. Viele hoffen bereits auf den nächsten großen Schritt: eine Traumhochzeit von David und Shalimar. Gerüchte gibt es immer wieder – offiziell bestätigt ist aber noch nichts.