  oe24.at
  Sport
  Fußball
Kylian Mbappé
Schinkels: "Wie wenn ich Duett mit Robbie Williams singen dürfte"

12.08.25, 16:17
Für die Tiroler Sportfans ist der heutige Fußball-Abend wie Weihnachten und Ostern zusammen.

Tirol knackt einen Fußball-Jackpot nach dem anderen. Losglück im Cup (ausverkauftes Duell Wacker Innsbruck gegen Rapid), Tabellenführung und jetzt ist dank Testgegner Real Madrid die Hütte schon wieder voll!

Dass die 15.700 Tickets in einer halben Stunde weg waren, sagt alles über den Fußball-Hunger in Tirol.

Einmalige Chance: Mit Idolen am Platz 

Das heutige Match gegen Rekord-Champions-League-Sieger Real Madrid muss man genießen. Ich hoffe, dass das den Tirol-Spielern, von denen einige wohl die Poster von Mbappé, Vinicius Junior, Alaba & Co. im Kinderzimmer hängen hatten, auch gelingt. 

Also Jungs: Genießt es, dass ihr gegen eure Idole auf den Platz laufen dürft! Das ist ungefähr so, wie wenn ich mit Robbie Williams im Happel-Stadion ein Duett singen dürfte.

Alaba im Mittelfeld: Gute Idee von Alonso 

Noch ein Wort zu David Alaba: Ich hoffe, Alonso lässt ihn wieder im Mittelfeld spielen. Da ist er im Gegensatz zur Verteidigung, wo Real fünf Bessere hat, Weltklasse!

