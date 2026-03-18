Frühlingsmarkt in Schönbrunn bringt goldenen Osterzauber

Der Frühling steht vor der Tür und hält gleich ein echtes Highlight für die ganze Familie bereit. Kommende Woche öffnet der Oster- und Frühlingsmarkt in Schönbrunn - powered by Lindt & Sprüngli. Dabei warten auf die Besucher über 80 Stände und zahlreiche Attraktionen.

Von 25. März bis 19. April verwandelt sich das Areal vor dem Schloss Schönbrunn in eine bunte Erlebniswelt für Groß und Klein. An mehr als 80 Ständen werden kulinarische Highlights und regionales Kunsthandwerk feilgeboten, weiters gibt es ein umfangreiches Gratis-Programm mit Rätselrallye, Strohlabyrinth und Kinderyoga. Eine Minigolfanlage, ein XXL-Schach sowie die allseits beliebten Klassiker Karussell, Riesenrad und Bummelzug sorgen zusätzlich für beste Unterhaltung. Der Oster- und Frühlingsmarkt Schloss Schönbrunn wird täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet sein.

© Imperial Markets

Ein Zuckerl der besonderen Art: Lindt & Sprüngli wartet mit einem über 300 Quadratmeter großen "Golden Easter"-Areal auf. Besuchern wird eine farbenfrohe Erlebniswelt mit Fotospots und einem überdimensionalen Goldhasen geboten. Ein echtes Highlight bilden dabei die Schokoladenworkshops mit den Lindt Maîtres Chocolatiers, die von 1. bis 4. April jeweils von 11 bis 16 Uhr stattfinden. Hier können Schokoladenfans selbst kreativ werden und Lindt Goldhasen nach Belieben verzieren.

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"Ostern ist für Lindt eines der bedeutendsten Feste des Jahres. Unser ikonischer Lindt Goldhase steht seit Jahrzehnten für Emotion, gelebte Tradition und gemeinsame Genussmomente mit der Familie. Mit Lindt Golden Easter am Oster- & Frühlingsmarkt Schloss Schönbrunn lassen wir den Zauber von Ostern in dem traditionsreichen und zugleich einzigartigen Ambiente des Oster- & Frühlingsmarkt Schloss Schönbrunn aufleben und schaffen einen Ort, an dem Menschen zusammenkommen und besondere Momente genießen können", zeigt sich Ali Kulein, CEO Lindt & Sprüngli Österreich, begeistert über die Kooperation.