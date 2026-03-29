Winzercup 2026: Spannung bis zur letzten Minute

Ein Abend voller Genuss, Emotionen und Spannung prägte die zweite Vorrunde des Winzercups 2026 am 28. März im Gasthof Keller in Gumpoldskirchen. Das Weingut Andreas Artner aus der Thermenregion und das Weingut Markus Lager aus dem Carnuntum lieferten sich ein packendes Duell.

Das Konzept des Winzercups sorgt jedes Jahr für besondere Spannung: Zwei Winzer treten mit ihren Weinen in Kombination zu einem raffinierten 5-Gänge-Menü gegeneinander an. Die Weine werden blind verkostet und direkt von den Gästen bewertet. Am Ende entscheidet jede einzelne Stimme.

Bereits beim ersten Gang – gebeizter rosa Hirschrücken mit Gänselebermousse, begleitet von Balsamico-Pilzen, Grapefruitmarmelade und Brioche – ging das Weingut Markus Lager mit seinem Weißburgunder 2025 in Führung. Doch Andreas Artner ließ sich nicht lange bitten und konterte beim zweiten Gang, einer aromatischen Bärlauchcremesuppe mit Grammelknödel, mit seinem Neuburger DAC 2025 zum Ausgleich.

© Thomas Lenger

Das spannende Hin und Her setzte sich fort: Beim gebratenen Saiblingsfilet auf Hummersauce mit Pastinake und Blattspinat ging Markus Lager erneut in Führung. Doch auch diesmal blieb Artner dran. Bei der Hauptspeise – rosa Kalbsrücken auf Morchelsauce mit Spargelrisotto – konnte er mit seinem Pinot Noir 2020 wieder ausgleichen. Gerade einmal vier Stimmen entschieden dieses Duell.

So fiel die Entscheidung tatsächlich erst beim Dessert: Ein weißes Schokoladen-Mohntörtchen auf Rhabarberragout und Erdbeersorbet bildete den krönenden Abschluss. Hier setzte sich schließlich der Fizzante Isabella 2025 von Andreas Artner gegen eine Weißburgunder Beerenauslese 2004 durch. Nur sechs Stimmen gaben den Ausschlag – und sicherten Artner den Sieg.

Am Ende trennten die beiden Winzer über den gesamten Abend hinweg lediglich 18 Stimmen – ein denkbar knappes Ergebnis, das die außergewöhnliche Qualität beider Betriebe unterstreicht.

Neben der hochklassigen Weinbegleitung überzeugte auch die Küche von Gastgeber Christian Keller mit einem perfekt abgestimmten Menü. Doch der Abend war mehr als nur ein Wettbewerb: Er stand ganz im Zeichen von Begegnung, Austausch und neuer Freundschaft.

„Ich gratuliere dem Gewinner Andreas Artner und freue mich sehr, dass zwischen uns eine neue Freundschaft entstanden ist“, zeigte sich Markus Lager trotz knapper Niederlage fair.Auch Veranstalter Thomas Lenger zog ein begeistertes Resümee: „Es war nicht nur ein kulinarisch herausragender Abend, sondern an Spannung bis zur letzten Minute kaum zu übertreffen.“Damit steht Andreas Artner als zweiter Finalist fest. Bereits im Februar konnte sich das Weingut Nepomukhof Grassl aus Göttlesbrunn für das große Finale qualifizieren. Der dritte Finalist wird am 24. April 2026 bei einem Thermenregion-Derby zwischen dem Weingut Knötzl aus Tattendorf und dem Weingut Piriwe aus Traiskirchen in der Pinotheque in Oberwaltersdorf ermittelt.Das große Finale des Winzercups 2026 findet am 29. Mai in der Fontana in Oberwaltersdorf statt – wenn die drei besten Winzer des Jahres um den begehrten Titel kämpfen.