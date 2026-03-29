Alpen Bikepark Schneeberg: Startschuss für 12 km Trails und Lines

In wenigen Wochen geht’s los: Der Alpen Bikepark Schneeberg eröffnet am 15. Mai 2026. Mountainbike-Fans, Familien und Kinder dürfen sich auf eine Extraportion Spaß und Adrenalin im Puchberger Ortsteil Losenheim freuen.

"Das Team des Alpen Bikepark Schneeberg hat ganze Arbeit geleistet. So können unsere Landsleute, Sportler und Gäste bereits ab der Eröffnung auf mehr als zwölf Kilometern Trails und Lines sowie im Riders Playground die alpine Kulisse des Schneebergs auf zwei Rädern genießen. Der Bikepark wird nicht nur Sport- und Naturbegeisterte anziehen, sondern auch einen wichtigen wirtschaftlichen Impuls für Hotellerie, Gastronomie und Nahversorgung in der Region setzen“, informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

© NÖVOG/Frühmann)

Das Eröffnungswochenende von 15. bis 17. Mai 2026 bietet neben frisch geshapten Trails und Lines auch Highlights wie Jump-Sessions mit Bikepark-Ambassador Clemens Kaudela und den Ruso Bros (15. Mai, ab 14 Uhr) sowie ein „Ride with the Pro“ mit Clemens Kaudela am 16. Mai (Tickets werden über Social Media verlost). Tickets für den Eröffnungstag (15. Mai) sind nicht käuflich erwerbbar und werden ausschließlich über die Social Media Kanäle verlost. Der offizielle Verkaufsstart für die Bikepark Tickets (ab 16. Mai) wird auf den Kanälen des Alpen Bikepark Schneeberg bekannt gegeben.

Aktuell erfolgen die Restarbeiten und der Feinschliff an den bereits bestehenden Trails und Lines sowie im Riders Playground an der Talstation. „Tom’s Bike & Rent“ steht den Ridern ab der Eröffnung mit Shop, Werkstatt sowie dem Verleih von Bikes und Ausrüstung für die ganze Familie zur Verfügung. „Wir liegen optimal im Zeitplan und freuen uns schon sehr auf die große Eröffnung des Bikeparks und viele Rider. Unser Angebot an Trails und Lines werden wir bis zum Frühjahr 2028 in zwei weiteren Stufen auf insgesamt 17 Kilometer Strecke ausbauen. Möglich gemacht haben dies unser Team und unsere Partner durch ihre umsichtige und naturnahe Gestaltung der Trails und Lines. Dafür ein großes Danke“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Alpen Bikepark Schneeberg: Action, Natur, Erlebnis

Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 2,6 Millionen Euro ist mit dem Alpen Bikepark Schneeberg rund um die bestehende Infrastruktur der Schneeberg Sesselbahn ein Action-, Sport- und Naturerlebnis für Familien, Kinder und sportlich ambitionierte Adrenalin-Fans entstanden. Ab der Eröffnung (15. Mai 2026) stehen mehr als zwölf Kilometer Trails und Lines in allen Schwierigkeitsstufen von blau bis schwarz (analog den Skipisten-Schwierigkeitsstufen) sowie der Riders Playground – Airbag-Jump inklusive – für Anfänger und Kinder zur Verfügung. Auf den Berg geht’s ganz entspannt: Die Bikes werden mit der Schneeberg Sesselbahn und Sportgerätehalterungen des Herstellers Doppelmayr bequem bis zum Startpunkt der Trails und Lines transportiert.

Interessierte konnten das Angebot des Alpen Bikepark Schneeberg am 28. und 29. März 2026 beim großen Bike Festival Wien, Europas größtem Fahrradfest, kennenlernen (Stand 33).