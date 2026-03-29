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Osterferien in NÖ: Das sind die Highlights für Familien!
© NLK Khittl

Familienfest

Osterferien in NÖ: Das sind die Highlights für Familien!

29.03.26, 12:49
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Die Osterferien starten in Niederösterreich mit einem riesigen Kulturprogramm – für Kinder, Familien und alle Neugierigen.

Die Highlights können sich sehen lassen: In Mauer öffnet die große Landesausstellung "Wenn die Welt Kopf steht" ihre Tore. Das KinderKunstLabor St. Pölten lädt zu Workshops und Ateliers, das Museum Niederösterreich zur Museumsakademie. In Klosterneuburg wird in der Albertina gemalt und gebastelt. Die Amethystwelt Maissau feiert mit Kasperl und Kinderkonzert. In Baden wartet die Osterwerkstatt im Arnulf Rainer Museum, in Tulln das Egon Schiele Museum zum Kreativsein. Das Haus der Wildnis in Lunz erklärt die Tierwelt, die Kunstmeile Krems lädt zu Familienführungen. In Schrems, Mistelbach und Asparn gibt es Keramik, Pfeifen basteln und Abenteuerführungen. Gugging und Grossschönau runden das Programm ab.

Dazu Theater in St. Pölten, Marionettenspiel in Grünbach, Kino in Krems und Wartholz sowie Figurentheater in Mödling und Perchtoldsdorf.Kurz gesagt: NÖ hat in den Osterferien für jeden was dabei!

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