Niederösterreichs genialste Ideen rittern um den „riz up GENIUS“-Preis

Bis zum 26. April können Personen ihre innovativen Problemlösungen zu Papier bringen und zum „riz up GENIUS ideen- und gründerpreis“ einreichen.

Diese Auszeichnung der besten Geistesblitze findet heuer bereits zum 25.-mal im Rahmen der Gründerinitiative des Landes Niederösterreich statt. Ohne jede Themenbeschränkung sind dazu Ideen aus sämtlichen Wissenschaftszweigen erwünscht, egal ob als Einzelprojekt oder als Ergebnis einer Teamarbeit.

Der „riz up GENIUS ideen- und gründerpreis“ würdigt herausragende Leistungen in den vier Kategorien „Regional genial“, „Innovativ genial“, „Digital genial“ sowie „Ökologisch genial“. Die besten Ideen werden am 21. September 2026 bei einer großen Abschlussveranstaltung vorgestellt und prämiert. Die Sieger erhalten Geldpreise im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro.

Organisiert wird der „riz up GENIUS ideen- und gründerpreis“ von riz up – der Gründer-Agentur des Landes Niederösterreich – mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Niederösterreich, des Landes Niederösterreich, der Industriellenvereinigung Niederösterreich, der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, der NÖ Wirtschaftsagentur ecoplus, des Flughafens Wien, der Wiener Städtischen Versicherung, der EVN, Novomatic, accent Inkubator GmbH sowie des RIZ-Fördervereins NÖ-Süd