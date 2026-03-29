Fröhliches Ostereiersuchen für Kinder im Stadtpark Neunkirchen

Wenn der Frühling erwacht und sich bunte Ostereier im Gras verstecken, ist die Freude bei den Kleinsten besonders groß: Die Kinderwelt Neunkirchen ladet auch heuer wieder herzlich zum Ostereiersuchen für Kinder in den Stadtpark ein.

Am Karsamstag, dem 4. April 2026, wird der Stadtpark ab 10:00 Uhr zum Schauplatz eines liebevoll gestalteten Vormittags ganz im Zeichen der Kinder. Treffpunkt ist beim Mühlrad beim Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen. Mit viel Begeisterung machen sich die Kinder auf die Suche nach den versteckten Ostereiern – ein einfaches, aber umso schöneres Erlebnis, das für leuchtende Augen und viele glückliche Momente sorgt. Im Mittelpunkt steht dabei die Freude am gemeinsamen Entdecken.

Bürgermeister Peter Teix (ÖVP) unterstreicht die Bedeutung solcher Angebote für Familien: "Gerade für unsere Kinder sind solche gemeinsamen Erlebnisse besonders wertvoll. Sie bringen Freude, Bewegung und stärken das Miteinander in unserer Stadt.“ Organisiert wird die Veranstaltung von Regina Hauer und ihrem engagierten Team der Neunkirchner Kinderwelt, die mit viel Herzblut für einen unvergesslichen Vormittag sorgen. Alle Kinder und ihre Familien sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und gemeinsam in die Osterzeit zu starten.

Details im Überblick

Datum: Samstag, 04.04.2026 (Karsamstag)Uhrzeit: 10:00 UhrOrt: Stadtpark Neunkirchen, Treffpunkt beim MühlradDie Teilnahme ist kostenlos.