Lange Nacht der Forschung: NÖ öffnet 34 Standorte

Am 24. April 2026 steigt Österreichs größtes Wissenschafts-Event – und Niederösterreich ist voll dabei.

Bei der Langen Nacht der Forschung laden 34 Standorte mit über 300 Stationen zum Staunen, Mitmachen und Entdecken ein. Der Eintritt ist jeweils gratis.

© NLK Burchhart

Von Klosterneuburg bis Wiener Neustadt, von Tulln bis Wieselburg – überall öffnen Forschungseinrichtungen und Unternehmen ihre Türen. Von 17 bis 23 Uhr können Kinder, Jugendliche und Erwachsene Experimente durchführen, Wissenschaftler treffen und hinter die Kulissen blicken.

Hinkommen und Staunen

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagt: "Wir wollen junge Menschen für Forschung und Technik begeistern!" Und LH-Stv. Pernkopf ergänzt: "Forschung wird so greifbar und verständlich." An Highlights wäre zu nennen: die Archäologie in Asparn, Raumfahrt in Wiener Neustadt, Wasserkraft in Ybbs-Persenbeug und eine Wissenschaftsshow mit den Science Busters in St. Pölten. Hinkommen und Staunen!