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Wasserkraftwerk Jochenstein
© Getty Images

Schwerer Unfall

Feuerwehrmann bei Übung auf Donau verletzt

29.03.26, 11:57
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Ein 43-jähriger Oberösterreicher wurde von einer Seilwinde am Oberkörper getroffen.

Untergriesbach/Schärding. Ein 43-jähriger Feuerwehrmann aus Oberösterreich ist am Samstag bei einer grenzüberschreitenden Übung mit deutschen Kollegen auf der Donau schwer verletzt worden. Die Ölwehrübung mit rund 100 Einsatzkräften umliegender Feuerwehren fand im Bereich des Wasserkraftwerks Jochenstein (Landkreis Passau) statt. Ziel war es, eine schwimmende Ölsperre von österreichischer Seite (Bezirk Schärding) in die Flussmitte zu ziehen, berichtete die Polizei Passau.

Der 43-Jährige bediente dazu eine benzinbetriebene Seilwinde. Dabei riss ein Verbindungsseil und die zurückschnellende Winde traf den Feuerwehrmann am Oberkörper. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Passau geflogen. Die Übung wurde nach dem Unfall abgebrochen. Laut Polizei befindet sich der Mann inzwischen auf dem Weg der Besserung.

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