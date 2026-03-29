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Uschi Kohl, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Organisator Christian Kohl&nbsp;
© NLK Pfeffer

Gesund laufen

Laufen gegen Krebs: Jetzt mitmachen und Spenden sammeln

29.03.26, 12:03
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Vom 16. bis 19. April 2026 startet der "Laufen gegen Krebs" Charity Run – das virtuelle Lauf-Event für alle! Und Schüler können sogar schon ab 7. April bei der Schulchallenge mitlaufen. 

Die Zahlen sind erschreckend: Jedes Jahr erkranken in Österreich bis zu 47.000 Menschen neu an Krebs, rund 21.000 sterben daran. Aktuell leben 420.000 Österreicher mit einer Krebsdiagnose.
Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP), Schirmherrin der Initiative, sagt: "Wir wollen Bewusstsein schaffen und wichtige Spenden sammeln!" Die gesammelten Gelder gehen an die NÖ Krebshilfe sowie die Stammzellspenden-Initiative des Roten Kreuzes.

Die Schulchallenge 

Seit 2021 ist sie fixer Bestandteil – und bringt das Thema Krebsprävention direkt in die Klassenzimmer. Kinder laufen, sammeln Spenden und lernen dabei Teamgeist und Vorsorge kennen.Einfach anmelden, Kilometer sammeln und Gutes tun – für einen wichtigen Zweck!

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