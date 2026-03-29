Laufen gegen Krebs: Jetzt mitmachen und Spenden sammeln

Vom 16. bis 19. April 2026 startet der "Laufen gegen Krebs" Charity Run – das virtuelle Lauf-Event für alle! Und Schüler können sogar schon ab 7. April bei der Schulchallenge mitlaufen.

Die Zahlen sind erschreckend: Jedes Jahr erkranken in Österreich bis zu 47.000 Menschen neu an Krebs, rund 21.000 sterben daran. Aktuell leben 420.000 Österreicher mit einer Krebsdiagnose.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP), Schirmherrin der Initiative, sagt: "Wir wollen Bewusstsein schaffen und wichtige Spenden sammeln!" Die gesammelten Gelder gehen an die NÖ Krebshilfe sowie die Stammzellspenden-Initiative des Roten Kreuzes.

Die Schulchallenge

Seit 2021 ist sie fixer Bestandteil – und bringt das Thema Krebsprävention direkt in die Klassenzimmer. Kinder laufen, sammeln Spenden und lernen dabei Teamgeist und Vorsorge kennen.Einfach anmelden, Kilometer sammeln und Gutes tun – für einen wichtigen Zweck!