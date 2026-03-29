Allzeit-Hoch: Wiener Büchereien knacken Rekord bei Entlehnungen

Lesen liegt voll im Trend - und zwar mehr denn je. Die neuesten Zahlen der Wiener Büchereien zeigen, dass die Lust auf Bücher, Audio-Books und digitale Inhalte ungebändigt ist.

Mit über 6,7 Millionen Entlehnungen haben die Wiener Büchereien im Jahr 2025 einen historischen Höchststand erreicht. Einen wesentlichen Anteil daran hat der digitale Bereich: Rund eine Million Ausleihen entfallen auf eBooks und Hörbücher, hinzu kommen mehr als 1,4 Millionen Zugriffe auf digitale Zeitungen und Magazine.

Bücherei Zirkusgasse im 2. Bezirk. © Stadt Wien - Büchereien

Dabei zeigt sich, dass mit dem wachsenden Angebot die Zugriffe steigen. Über Plattformen wie Onleihe und Libby stehen rund 100.000 Titel bereit, ergänzt durch internationale Medien via Austria Kiosk und Press Reader.

Insgesamt stehen in 21 Bezirken gut 1,4 Millionen Medien zur Verfügung, darunter Bücher, Filme und Musik sowie 50.000 physische Datenträger wie CDs, DVDs oder Spiele. Mittels Büchereikarte sind Zeitungen, Zeitschriften und über 100.000 digitale Inhalte gratis zugänglich. Für Kinder und Jugendliche ist sie gratis, Erwachsene zahlen 45 Euro pro Jahr.

Mehr als nur Bücher: Treffpunkt Stadt

Doch die Wiener Büchereien sind längst mehr als bloß reine Ausleihstellen. Die 37 Standorte entwickeln sich zunehmend zu beliebten Aufenthaltsorten. Hier wird gelernt, gearbeitet oder einfach Zeit miteinander verbracht. Unterschiedlichste Gruppen kommen zusammen, von Lernteams bis zu Hobbyrunden.

Die Büchereien bilden somit wichtige konsumfreie Räume in der Bundeshauptstadt. Zusätzlich hauchen Lesungen, Konzerte, Sprachkurse oder Filmabende den Häusern mehr Leben ein.