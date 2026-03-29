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NÖM erspart der Stadt Baden 10.000 Lkw-Fahrten im Jahr
© voestalpine

Investitionen

NÖM erspart der Stadt Baden 10.000 Lkw-Fahrten im Jahr

29.03.26, 12:27
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Mit einem Investitionsvolumen von 80 Millionen Euro baut die NÖM AG laut dem NÖ Wirtschaftspressedienst an ihrem Unternehmenssitz in der Stadt Baden ein neues Logistikzentrum.  

Herzstück des Projekts ist ein Hochregallager mit bis zu 26.000 Palettenstellplätzen, das von der voestalpine Krems Finaltechnik produziert, geliefert und vor Ort errichtet wird.

Das neue Versandlager entsteht auf 14.000 m2 am früheren Standort einer alten Lagerhalle. Nach seiner Fertigstellung wird dieses Gebäude das vollautomatisierte, hocheffiziente logistische Rückgrat des Milchverarbeiters sein. Die voestalpine führt das Projekt als eine internationale Best-Practice-Case-Study.

„Die Errichtung des neuen Versandlagers bedeutet einen wegweisenden Schritt in der Geschichte unseres Unternehmens. Dieses Projekt stellt weit mehr als eine bauliche Investition dar, es ist ein strategisches Fundament für die kommenden Jahrzehnte“, betont Josef Simon, Vorstand für Produktion und Technik der NÖM AG. 10.000 Lkw-Fahrten könnten so jedes Jahr vermieden werden.
Mit dem Investment reagiert die Molkerei auf das dynamisch wachsende Bestellvolumen und die gestiegenen Anforderungen an Schnelligkeit und Präzision in der Lieferkette. Zudem setzt die NÖM AG damit ein deutliches Zeichen für Innovationskraft, Arbeitsplatzsicherung und zukunftsorientierte Ausrichtung.

Rund 2.200 Milchbauern aus der Region beliefern die Badener Molkerei jährlich mit etwa 450 Millionen Kilogramm Rohmilch. Die NÖM AG beschäftigt derzeit rund 1.000 Mitarbeitende und hat 2024 einen Umsatz von 685 Millionen Euro erwirtschaftet

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