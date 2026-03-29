Hofladen der FS Mistelbach feiert 25-jähriges Jubiläum

Seit 25 Jahren führt die Landwirtschaftliche Fachschule (LFS) Mistelbach gemeinsam mit Landwirtinnen und Landwirten der Region den Ab-Hof-Laden „BauernArnt“ samt Vinothek und Heurigen.

Die Bezeichnung "BauernArnt“ steht dabei für Bauernernte, denn „Arnt“ heißt in der Weinviertler Mundart so viel wie Ernte. Gestern fand die Jubiläumsfeier im Beisein von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und zahlreicher Festgäste statt. Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) gratulierte zum Jubiläum des 25-jährigen Bestehens: "An der Fachschule Mistelbach hat man die hohe Wertschöpfung des Ab-Hof-Verkaufs schon vor 25 Jahren erkannt und einen Bauernladen gegründet. Damit war man ein Pionier und Impulsgeber für den kundenorientierten Ab-Hof-Verkauf. Inzwischen hat sich die Direktvermarktung, für viele Betriebe zu einem wirtschaftlichen Standbein entwickelt. Etwa ein Viertel der heimischen Bäuerinnen und Bauern setzt bereits auf den Direktvertrieb“.