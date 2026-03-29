Gotteshaus in Steyr könnte Disco werden

Aus der Kirche könnte nach Amsterdamer Vorbild ein Kulturzentrum werden.

Steyr. Die Pfarrkirche Heiliger Josef Steyr-Ennsleite könnte bald zum Verkauf stehen. Der Sakralbau aus den 1960er Jahren ist für die heutige Nutzung zu groß geworden und die Pfarrgemeinde Ennsleite hat keine finanzielle Abdeckung mehr. Aufgrund des Denkmalschutzes kann das Gotteshaus weder abgerissen noch beliebig verändert werden.

Nur noch rund 50 bis 60 Gläubige besuchen derzeit die Sonntagsmesse, sagt Burghard Ebenhöh von der Pfarrgemeinde im orf.at-Interview. „Durch den schrumpfenden Katholikenanteil werden die Einnahmen weniger. Damit wird die Instandhaltung, Heizung und Pflege der Anlage immer schwieriger“, so Ebenhöh. Es laste „immer mehr auf immer weniger Schultern“.

Die Liegenschaft steht im Eigentum der Pfarre, es braucht jedoch auch die Zustimmung der Diözese Linz. Die Pfarrgemeinde ist bereits auf der Suche nach einer neuen Bleibe.

Vorbild könnte das bekannte Paradise in Amsterdam sein: Eine ehemalige Kirche wird als Konzertsaal, Disko und größtes Kulturzentrum der Stadt genutzt.

Steyr ist derzeit kein Einzelfall: Die evangelische Kirche in Heidenreichstein in Niederösterreich wird gerade um 250.000 Euro inseriert.