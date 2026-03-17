Opfer (23) niedergeschlagen und beklaut: Polizei sucht diese Räuber

Ein 23-Jähriger wurde bereits Anfang Jänner von den vier noch unbekannten Tatverdächtigen angegriffen.

Der brutale Raub in der Nähe des Stadtparks im 3. Wiener Bezirk ereignete sich in der Nacht auf den 6. Jänner gegen 4 Uhr morgens. Ein 23-Jähriger, der dort gerade unterwegs gewesen war, wurde plötzlich von vier bisher Unbekannten mit Schlägen und Tritten attackiert und ausgeraubt. Mit der Geldbörse und dem Smartphone des Opfers konnte das Quartett vorerst unerkannt flüchten.

Das Opfer wurde bei dem Angriff glücklicherweise nur leicht verletzt. Sofortfahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Im Zuge der Ermittlungen konnten schließlich Lichtbilder von zwei Tatverdächtigen bei einem Zigarettenautomaten in Favoriten sichergestellt werden. Bei ihrem Kauf benutzen sie bereits die geraubte Bankkarte des 23-Jährigen.

Insgesamt sollen die Räuber rund 14 Zahlungen mit der Karte gemacht haben. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen.

Die Wiener Polizei ersucht nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft um die Veröffentlichung der Bilder. Zeugen, denen die Tatverdächtigen vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch anonym an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43800 bzw. 43221 weitergegeben werden.