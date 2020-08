Baby-News: Justizministerin Zadic ist schwanger

Auf Facebook gab die Grünen-Politikerin die frohe Botschaft bekannt.

Es gibt wieder Baby-News in unserer Regierung. Nachdem schon Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) unter Türkis-Blau als Ministerin ihre Schwangerschaft bekanntgab, folgen nun die nächsten Nachwuchs-Nachrichten. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) gab am Freitag auf Facebook bekannt, dass sie uns ihr Mann ihr erstes Kind erwarten. "Das Jahr 2020 war bisher in jeder Hinsicht eine Herausforderung – aber es gibt auch schöne Nachrichten, die ich mit euch teilen möchte: Mein Mann und ich können nicht glücklicher sein, denn unsere zweiköpfige Familie wird ab Jänner um ein Wunder größer sein. Unsere Freude ist unbeschreiblich", schrieb die Politikerin auf Facebook. Dazu postete sie ein süßes Foto, das drei Schuhpaare zeigt. Bei jenem in der Mitte handelt es sich um kleine Baby-Schuhe.

Zadic gab ebenfalls ihren Plan für die Zeit nach der Geburt preis. "Ich werde die ersten Wochen nach der Geburt unseres Kindes zu Hause bleiben und danach weiterhin mit Leidenschaft und vollem Einsatz meine Funktion als Justizministerin ausüben. Mein Mann wird in Karenz gehen und gemeinsam werden wir liebevolle Eltern für unser Kind sein. Wir haben das Privileg, dass wir von Familie und Freund*innen auf diesem wunderschönen Weg begleitet und unterstützt werden", so die 36-Jährige.