Kaiser-Josef-Platz in Wels bekommt zweites Facelift

Der Kaiser Josef Platz wird weiter optimiert.

Wels. Nach der erfolgreichen Neugestaltung des östlichen Kaiser-Josef-Platzes im Jahr 2021 startet in Kürze die Erneuerung des mittleren und westlichen Teils dieser wichtigen innerstädtischen Verkehrsfläche. Dabei erneuert die eww Gruppe zunächst – wie 2021 – die größtenteils aus den 1960er- bis 1970er-Jahren stammenden Leitungen für Strom, Wasser, Abwasser, Wärme und Gas. Die Arbeiten an der Neugestaltung beginnen im April und dauern voraussichtlich bis Oktober.

Neben der eww Gruppe investiert auch die Stadt Wels eine erhebliche Summe – nämlich rund drei Mio. Euro – in die Umgestaltung des Kaiser-Josef-Platzes Mitte/West. Zusätzlich zur Erneuerung der Beleuchtung erhält die nördliche Seite eine neue Pflasterung, verwendet wird dafür das Bestandsmaterial. Im südlichen Teil wird die Pflasterung stellenweise angepasst. Der Spielplatz im Mittelteil sowie der Brunnen werden durch einen Wasserspielplatz ersetzt.

Der Tiefgaragenabgang Höhe Bäckergasse wird ebenfalls umgestaltet. Darüber hinaus sehen die Pläne mehrere Baumstandorte (Tröge) vor. Bei der Busdrehschreibe im Ostteil wird die Oberfläche wegen der hohen Belastung durch die Busse sowie die starke Sonneneinstrahlung erneuert und teilweise durch eine Betonfahrbahn ersetzt. Aufgrund der Umbauarbeiten am Kaiser-Josef-Platz wird der Tagesmarkt ab Freitag, 24. April auf das Gelände des Zentralmarktes (Hamerlingstraße 8) verlegt.