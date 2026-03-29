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Mit der "Garten Tulln“ blühen Besucherzahlen und Umsätze auf
© Garten Tulln

Erfolgsmesse

Mit der "Garten Tulln“ blühen Besucherzahlen und Umsätze auf

29.03.26, 12:41
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Die im Frühjahr 2008 erstmals gestartete NÖ Landesgartenschau Die Garten Tulln hat sich zu einem echten Publikumsrenner entwickelt.  

Vor der jetzt anlaufenden Saison 2026 haben laut NÖ Wirtschaftspressedienst bisher mehr als 4 Millionen Gäste das Top-Ausflugsziel mit seinen 70 Muster-, Schau- und Themengärten im Augebiet der Schiele-Stadt besucht. Im Vorjahr zählte Die Garten Tulln 235.000 Besucherinnen und Besucher.

Das große Publikumsinteresse hat die Landesgartenschau zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor gemacht. Seit ihrer Eröffnung 2008 hat sie in Tulln und Umgebung Wertschöpfungseffekte in Höhe von 75 Millionen Euro ausgelöst. Weil sechs von sieben Haushalten in Niederösterreich Zugang zu einem Garten oder Balkon haben, versteht sich Die Garten Tulln für diese auch als zentraler Rat- und Tippgeber. Heuer läuft die erste ökologische Gartenschau Europas bis zum 31. Oktober

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