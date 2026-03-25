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Kulturskandal in Baden: So wird das Orchester JETZT ersetzt!
© APA

Umbesetzungen

Kulturskandal in Baden: So wird das Orchester JETZT ersetzt!

25.03.26, 09:38
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Nachdem im Herbst die Schock-Nachricht die Kulturwelt erschütterte – das traditionsreiche Orchester der Bühne Baden wird aus Kostengründen einfach aufgelöst – sind jetzt die pikanten Details auf dem Tisch.  

Eine Arbeitsgruppe hat die Zukunft der Musikstadt Baden neu definiert. Und die hat es in sich.

Das Tonkünstler-Orchester NÖ übernimmt …

… und bekommt Baden als neue Residenz. Neben Grafenegg, St. Pölten, Wiener Neustadt und dem Wiener Musikverein also noch ein weiterer Standort. Obwohl sich die betroffenen Orchester heftig wehrten, ist dieser Punkt jetzt in Stein gemeißelt!
Dazu übernehmen die Tonkünstler das symphonische Konzertangebot sowie die Operetten- und großen Musicalproduktionen im Stadttheater. Genau hier hatte es massiven Widerstand gegeben – schließlich sind symphonische Orchester und auf Musical spezialisierte Ensembles NICHT einfach austauschbar!

Als Kompromiss gibt es jetzt ein neues Spezialistenensemble

Quasi das Trostpflaster für alle Kritiker. Es soll die Tonkünstler bei großen Musicals unterstützen, umgekehrt helfen Musiker des Ensembles bei Operettenproduktionen aus.Doch die bittere Wahrheit: Das neue Ensemble umfasst maximal 14 Vollzeitstellen – das bisherige Orchester hatte 25! Fast die Hälfte der Stellen verschwindet also sang- und klanglos. Für die betroffenen Musikerinnen und Musiker ein herber Schlag!

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