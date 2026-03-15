Truppe bei Shiffrin-Show Vierte

US-Superstar Mikaela Shiffrin gewann am Sonntag in Åre ihren achten Saison-Slalom mit 94 Hundertstel Vorsprung auf die Deutsche Emma Aicher (+0,06). Auf Platz 4: Katharina Truppe, die 9 Hundertstel am Podest vorbei schrammte.

"Das ärgert mich richtig", schüttelte Truppe im Ziel den Kopf. Nach dem 1. Durchgang war sie auf Rang 3 gelegen, wurde aber in der Entscheidung noch von der Schweizerin Wendy Holdener überholt. Truppe über ihren dritten 4. Platz: "Ich glaub, ich hab die vierten Plätze in dieser Saison auf Dauer gebucht. Die neun Hundertstel finde ich leicht." Doch sie hatte sich schnell beruhigt: "Es gibt Schlimmeres als einen vierten Platz. Vielleicht geht sich ja der dritte Platz im Slalom-Weltcup aus, das wär mein Ziel."

Shiffrin muss um 5. Gesamtweltcupsieg zittern

Acht Slalom-Saisonsiege hatten bisher nur Shiffrin selbst und zuvor Janica Kostelic geschafft. Mit ihrem 109. Weltcupsieg baute die seit drei Tagen 31-Jährige ihren Vorsprung im Gesamtweltcup gegenüber Aicher auf 140 Punkte aus und meinte: "Emma ist die einzige, die alle Disziplinen fährt - auch sie hätte sich den Gesamtsieg verdient."

Von den weiteren ÖSV-Läuferinnen schaffte es in Åre nur Katharina Gallhuber in die Entscheidung der Top 30, sie verbesserte sich von Halbzeit-Platz 29 auf Rang 21 (+3,39).

Jetzt steht nur mehr das Weltcup-Finale in Norwegen am Programm. Los geht's am Samstag (21. März) mit den Abfahrten (Damen & Herren).