Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Gallhuber
© gepa

Slalom in Åre

Truppe bei Shiffrin-Show Vierte

15.03.26, 12:40 | Aktualisiert: 15.03.26, 13:46
Teilen

US-Superstar Mikaela Shiffrin gewann am Sonntag in Åre ihren achten Saison-Slalom mit 94 Hundertstel Vorsprung auf die Deutsche Emma Aicher (+0,06). Auf Platz 4: Katharina Truppe, die 9 Hundertstel am Podest vorbei schrammte.

"Das ärgert mich richtig", schüttelte Truppe im Ziel den Kopf. Nach dem 1. Durchgang war sie auf Rang 3 gelegen, wurde aber in der Entscheidung noch von der Schweizerin Wendy Holdener überholt. Truppe über ihren dritten 4. Platz: "Ich glaub, ich hab die vierten Plätze in dieser Saison auf Dauer gebucht. Die neun Hundertstel finde ich leicht." Doch sie hatte sich schnell beruhigt: "Es gibt Schlimmeres als einen vierten Platz. Vielleicht geht sich ja der dritte Platz im Slalom-Weltcup aus, das wär mein Ziel." 

Shiffrin muss um 5. Gesamtweltcupsieg zittern

Acht Slalom-Saisonsiege hatten bisher nur Shiffrin selbst und zuvor Janica Kostelic geschafft. Mit ihrem 109. Weltcupsieg baute die seit drei Tagen 31-Jährige ihren Vorsprung im Gesamtweltcup gegenüber Aicher auf 140 Punkte aus und meinte: "Emma ist die einzige, die alle Disziplinen fährt - auch sie hätte sich den Gesamtsieg verdient."

Von den weiteren ÖSV-Läuferinnen schaffte es in Åre nur Katharina Gallhuber in die Entscheidung der Top 30, sie verbesserte sich von Halbzeit-Platz 29 auf Rang 21 (+3,39).

Jetzt steht nur mehr das Weltcup-Finale in Norwegen am Programm. Los geht's am Samstag (21. März) mit den Abfahrten (Damen & Herren).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen