Royals schließen Andrew-Töchter von Oster-Gottesdienst aus

Die britische Königsfamilie schließt erneut Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie von einem royalen Event aus. Diesmal dürfen die beiden nicht am traditionellen Oster-Gottesdienst teilnehmen.

Der Oster-Gottesdienst ist für die britische Königsfamilie gewöhnlich ein wichtiger Termin. Dieses Jahr werden Andrews Töchter Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie die Messe verpassen.

Laut einer offiziellen Mitteilung gebe es für die beiden "alternative Pläne". Dies geschieht mit dem Segen von King Charles III. Hinter den Kulissen wird als Grund ein anderer genannt. Ihr Vater, Ex-Prinz Andrew, steht wegen seiner Verstrickungen mit Jeffrey Epstein wieder im Mittelpunkt.

Andrew lebt zurückgezogen

Neben seinen Töchtern wird Andrew auch nicht beim Oster-Gottesdienst in der St George's Chapel vor Ort sein. Im letzten Jahr war er mit seiner Familie bei der Messe dabei. Dafür werden Prinz William und Kate mit ihren Kindern sowie Queen Camilla den Gottesdienst besuchen.

Andrew soll laut Berichten sich zunehmend zurückziehen. Der 66-Jährige soll demnächst abgeschirmt in ein neues Anwesen einziehen. Wie britische Medien berichten, steht ein Wohnwagen in seinem Garten, den er angeblich auch selber nutzt.

Beatrice und Eugenie bleiben trotz der Krise ein Teil der Familie. Wie ein Insider betont, sollen sie in der Zukunft wieder bei wichtigen royalen Events dabei sein.