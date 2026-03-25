Abgemagerte und verwahrloste Katze entdeckt

Die Katze befindet sich in einem erschreckenden Zustand.

Vor wenigen Tagen erreichte den Tierschutzhof Pfotenhilfe ein Anruf, dass in Mattighofen, Bezirk Braunau, eine Katze in sehr schlechtem Zustand gefunden wurde. Ein Mitarbeiter machte sich sofort auf den Weg, um sie zu retten.

Bei der Erstuntersuchung durch den Tierarzt hat dieser festgestellt, dass die ungefähr 15 Jahre alte Katze stark dehydriert, abgemagert und verwahrlost ist. Da das Tier sehr zutraulich ist, ist davon auszugehen, dass sie ein Zuhause gehabt haben muss und schon längere Zeit abgängig sein dürfte.

"Der Anblick ist wirklich furchtbar, ein derart schlechter Gesundheitszustand stellt sich nicht über Nacht ein", sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler.

Die Pfotenhilfe sucht daher nach Hinweisen, ob sie eventuell ausgesetzt wurde oder doch einen Besitzer hat. Diese können - wenn nötig auch anonym - über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at gegeben werden.