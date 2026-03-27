Schreckmoment: Mittermeier muss Show abbrechen

Großer Schreck für Comedy-Fans in Bonn: Ein herrenloser Rucksack sorgte am Donnerstagabend für einen Polizeieinsatz in der Oper. Die Show von Michael Mittermeier musste kurzfristig abgebrochen werden.

Deutschland. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend während Mittermeiers aktuellen Programms "FLASHBACK – Die Rückkehr der Zukunft" in der Bonner Oper. In der Pause wurde in der Nähe des Foyers vor dem Haupteingang ein herrenloser Rucksack entdeckt, woraufhin die Sicherheitskräfte sofort die Polizei informierten. Das berichtet "Bild". Dem Bericht zufolge wurden um etwa 21:15 Uhr die rund 800 Zuschauer über einen Notausgang aus dem Gebäude geleitet.

Die Beamten vor Ort entschieden sich für einen kompletten Abbruch der Veranstaltung und ließen das Gebäude räumen. Während die Straße Am Boeselagerhof im Zentrum von Bonn gesperrt wurde, rückten Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes (LKA) aus Düsseldorf an. Diese untersuchten den verdächtigen Gegenstand im Bereich des Haupteingangs genauer.

Entwarnung nach Röntgen-Untersuchung

Gegen Mitternacht konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Die Spezialisten hatten den großen Wanderrucksack inklusive Hüftgurt mit einem Röntgengerät gescannt und anschließend geöffnet. Wie sich herausstellte, befanden sich darin lediglich harmlose Gegenstände wie Kleidung, Essen und ein Schlafsack. Der Rucksack wurde daraufhin zur Wache gebracht und sämtliche Sperrungen rund um die Oper aufgehoben.

Sicherheitslage macht Abbruch notwendig

Laut der Bonner Polizei war der Abbruch der Show angesichts der aktuellen Sicherheitslage unumgänglich, auch wenn es im Vorfeld keine konkreten Hinweise auf eine Bedrohung gegeben hatte.