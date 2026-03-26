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Collien Fernandes taucht überraschend bei Demo auf
© Getty

Sexualisierte Gewalt

Collien Fernandes taucht überraschend bei Demo auf

26.03.26, 18:43
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Groß-Aufgebot in der Hansestadt: Schauspielerin Collien Fernandes zeigte sich überraschend auf einer Demonstration in Hamburg, um ein klares Zeichen gegen digitale und sexualisierte Gewalt zu setzen. 

In Hamburg versammelten sich tausende Menschen, um für die Rechte von Opfern sexualisierter Gewalt einzustehen. Unter den Teilnehmern befand sich auch Collien Fernandes, deren Erscheinen für großes Aufsehen sorgte. Der Hintergrund des Protests sowie die aktuelle Debatte über digitale Gewalt sind eng mit schweren Vorwürfen verknüpft, die die Künstlerin gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen, erhoben hat.

Forderung nach harten Konsequenzen

Die Mobilisierung in der Hansestadt war beachtlich: Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt 7.500 Teilnehmer für die Kundgebung angemeldet. Die Demonstranten fordern einen deutlich verbesserten Schutz für Betroffene sowie echte Konsequenzen für die Täter. Auch prominente Unterstützung war vor Ort, so wurde die Aktion unter anderem von der Klimaaktivistin Luisa Neubauer begleitet.

Fokus auf digitale Gewalt

Die aktuelle Diskussion dreht sich verstärkt um die Mechanismen digitaler Gewalt und deren Auswirkungen auf die Opfer. In Österreich wird das Thema ebenfalls intensiv verfolgt, da der Schutz vor Übergriffen im Netz grenzüberschreitend an Bedeutung gewinnt. Die Teilnehmer in Hamburg machten deutlich, dass das System den Schutz der Betroffenen priorisieren muss, um nachhaltige Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken.

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