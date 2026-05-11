Sarah Engels: So heiß ist meine ESC-Show

Deutschland: Sex Points! Sarah Engels brachte schon am Montag die Stadthalle zum Schwitzen.

„I’m on fire, fire, fire!“ Wie wahr, Sarah Engels heizt uns mit ihrer Song-Contest-Show zum Ohrwurm „Fire“ ein. So feurig haben wir Deutschland beim ESC schon lange nicht erlebt. Nach Reise-Hoppala („Mein Gepäck wurde irrtümlich nach Griechenland geschickt. Zum Glück kam es noch rechtzeitig, denn ich hatte keinen Plan B.“) und zwei geheimen Proben zeigte die Reality-TV-Queen am Montag ihre feurige ESC-Show erstmals coram Publikum. 10.500 Fans in der Stadthalle freuten sich bei der Jury-Wertung für das 1. Semifinale über ihre heiße Show außer Konkurrenz.

Sarah startet beim ESC liegend auf einer Video-Fläche los. Dann springt sie im weißen Kleid hoch. Ein paar verruchte Tanzschritte und plötzlich reißt sie sich das Kleid vom Leib: Blick frei auf ein verboten knappes Gold-Outfit. Es kommt aber noch schärfer! Sarah tanzt zur Kante der Plattform und lässt sich fallen - ein Aufschrei im Publikum – aber natürlich wird sie von ihren vier leicht bekleideten Tänzerinnen aufgefangen. Mit viel Feuer und noch mehr Popo-Wackeln geht’s ins Grande Finale. Heiß, heißer, Sarah Engels!

© privat

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„Ich hoffe, dass ich damit bei den Österreichern punkten kann. Wir geben uns ja beim Song Contest oft nicht so gerne Punkte“, hofft Sarah im oe24-Interview dafür auf nachbarliche Unterstützung. Für diese Show wird’s die dann wohl auch geben.