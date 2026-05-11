Sarah Engels: So heiß ist meine ESC-Show

Deutschland: Sex Points! Sarah Engels brachte schon am Montag die Stadthalle zum Schwitzen.
„I’m on fire, fire, fire!“ Wie wahr, Sarah Engels heizt uns mit ihrer Song-Contest-Show zum Ohrwurm „Fire“ ein. So feurig haben wir Deutschland beim ESC schon lange nicht erlebt. Nach Reise-Hoppala („Mein Gepäck wurde irrtümlich nach Griechenland geschickt. Zum Glück kam es noch rechtzeitig, denn ich hatte keinen Plan B.“) und zwei geheimen Proben zeigte die Reality-TV-Queen am Montag ihre feurige ESC-Show erstmals coram Publikum. 10.500 Fans in der Stadthalle freuten sich bei der Jury-Wertung für das 1. Semifinale über ihre heiße Show außer Konkurrenz.
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Sarah startet beim ESC liegend auf einer Video-Fläche los. Dann springt sie im weißen Kleid hoch. Ein paar verruchte Tanzschritte und plötzlich reißt sie sich das Kleid vom Leib: Blick frei auf ein verboten knappes Gold-Outfit. Es kommt aber noch schärfer! Sarah tanzt zur Kante der Plattform und lässt sich fallen - ein Aufschrei im Publikum – aber natürlich wird sie von ihren vier leicht bekleideten Tänzerinnen aufgefangen. Mit viel Feuer und noch mehr Popo-Wackeln geht’s ins Grande Finale. Heiß, heißer, Sarah Engels!
„Ich hoffe, dass ich damit bei den Österreichern punkten kann. Wir geben uns ja beim Song Contest oft nicht so gerne Punkte“, hofft Sarah im oe24-Interview dafür auf nachbarliche Unterstützung. Für diese Show wird’s die dann wohl auch geben.