Bayern-Knall um Harry Kane: "Man weiß nie"

Ausgerechnet vor dem Champions-League-Rückspiel macht ein Transfergerücht die Runde.

Harry Kane wird zwar im Sommer bereits 33 Jahre alt, gehört aber zweifelsohne weiterhin zu den besten Stürmern der Welt. Alleine in dieser Saison erzielte der Engländer für den FC Bayern bereits bewerbsübergreifend 54 Tore. Während die Münchner gerne mit Kane verlängern würden, sorgen nun neue Transfer-Gerüchte für Aufregung.

Wie BILD-Sportchef Christian Falk auf cfbayerninsider schreibt, könnte der Engländer im Sommer ausgerechnet Thema bei Bayerns Champions-League-Gegner Paris werden. „Ich habe in Paris ein paar Menschen getroffen. PSG spart für einen Superstürmer-Transfer im Sommer. Es soll ein ganz, ganz großer Name sein. Auf der Liste soll auch der Name Harry Kane stehen“, so Falk.

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"Dann weiß man nie"

„Bayern muss aufpassen, wenn Paris das ganz große Geld bietet, vor allem wenn Kane diese Saison alles gewinnen könnte. Komplett ausschließen kannst du es nicht“, so Falk weiter. Dabei wäre für den Experten eine Rückkehr nach England aber wahrscheinlicher als ein Wechsel nach Paris.

Derzeit deutet zwar nichts auf ein Bayern-Aus hin, „aber wenn am Ende ein Angebot auf dem Tisch liegt, weiß man nie.“