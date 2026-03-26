Thomas Müller über Trennungs-Geürchte von Lisa: "Habe mich für den Sport entschieden"

Thomas Müller hat erstmals über die viel spekullierte Trennung von seiner langjährigen Frau Lisa gesprochen und überraschende Einblicke gewährt.

Ex-Bayern-Star Thomas Müller verdient seit über einem Jahr sein Geld in der MLS. Bei den Vancouver Whitecaps ist der mittlerweile 36-jährige Angreifer längst angekommen. Derzeit ist er in Deutschland und sprach im Rahmen dessen auch so offen wie noch nie über sein Privatleben.

Rund um den Wechsel nach Kanada tauchten immer wieder Gerüchte auf, dass der Kicker und seine Frau Lisa, mit der er seit 2009 verheiratet ist, sich getrennt haben. Offiziell wurde das allerdings stets dementiert.

Im Podcast "Bestbesetzung" von Johannes B. Kerner stand der Weltmeister von 2014 Rede und Antwort. Im Rahmen dessen gab er zu, dass es "Diskussionen" gab, ob der Wechsel nach Nordamerika möglich sei.

Lisa wollte nicht nach Kanada

Klar war, dass seine Frau in Deutschland bleibt, da sie ihre Karriere in der Politik begonnen hatte und in die CSU eingetreten ist und sich auch um das gemeinsame Gestüt in der Heimat kümmern werde.

Thomas und Lisa Müller © Getty

Für Müller stand eine Fortsetzung seiner Fußballer-Karriere nicht zur Debatte. Er gab zu, dass er nie einen "Plan B" für sein Leben hatte und das Risiko bewusst eingegangen ist. Auf die Unstimmigkeiten in seiner Beziehung gestand Müller: "Am Ende des Tages habe ich mich für den Sport entschieden."

Dennoch dürfte es die Beziehung überstanden haben. Zumindest ist das Paar offiziell immer noch verheiratet, hält das Privatleben aber bestmöglich geheim.