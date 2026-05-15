Enthüllt! Carmen Geiss drängte Ralf Schumacher zum Coming-out

Heute Abend platzt die nächste Liebes-Bombe im Fernsehen. In der brandneuen Sky-Dokumentation packt Ralf Schumachers Verlobter Étienne aus und verrät ein streng gehütetes Geheimnis.

Es war die absolute Liebes-Sensation des Jahres 2024: Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher (50) machte seine Beziehung zu Étienne Bousquet-Cassagne öffentlich. Jetzt kommt die ganze Wahrheit über diesen historischen Social-Media-Moment ans Licht. In der hochemotionalen Dokumentation „Meine Geschichte – Das Leben von Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne“ (heute, Freitag, 15. Mai, um 21 Uhr auf Sky) packt das Paar aus.

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„Du musst posten!“ Wie Carmen Geiss den Ausschlag gab

Ralf und Étienne sind seit Jahren eng mit den Kult-Millionären Carmen und Robert Geiss befreundet – man teilt sich das luxuriöse Jetset-Leben im französischen Saint-Tropez. Wie Moderator Riccardo Basile (34) in der Doku herauskitzelt, war das weltberühmte Liebes-Posting keineswegs ein von PR-Profis durchgestylter Schachzug, sondern eine emotionale Spontan-Aktion im Hause Geiss!





Étienne erinnert sich in der Dokumentation an den entscheidenden Tag im Juli 2024: Nach einem entspannten Tag am Strand sackte das Paar auf einen letzten Absacker im Haus von Carmen und Robert ein. Dort wurde über das Foto gesprochen, das die beiden verliebt auf einem Boot zeigt. Carmen Geiss fackelte nicht lange und redete Ralf ins Gewissen: „Ja, du musst posten, du musst posten!“ Mit diesen klaren Worten gab die Millionärsgattin dem sichtlich berührten Rennfahrer den finalen, mutigen Kick für den Schritt an die Weltöffentlichkeit.

Der 500.000-Likes-Sturm im Netz

Was danach passierte, ist Social-Media-Geschichte. Das Bild, das Ralf und Étienne von hinten auf einem Boot im kitschig-schönen Sonnenuntergang zeigt, ging binnen Minuten viral. Die rührende Botschaft von damals: „Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann.“

Der Klick-Hit: Über 500.000 Likes sammelte der Post im Sturm – und das, obwohl der einstige Rennfahrer zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 325.000 Follower hatte. Die Welle des Wohlwollens war gigantisch.

Überraschung für Sohn David: Er wird der Trauzeuge!

Das öffentliche Geständnis kam damals allerdings nicht nur für Millionen Fans überraschend, sondern auch für Ralfs Sohn David (24). Der Schumacher-Spross wusste im Vorfeld nämlich überhaupt nichts von dem geplanten Posting. Umso schöner war seine Reaktion, an die sich das Paar bis heute gerne zurückerinnert. David kommentierte damals voller Stolz: „Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst (...) ich stehe zu 100 Prozent hinter dir, Papa.“





Das Vater-Sohn-Duo hat eine extrem enge Verbindung. Deshalb steht nun auch fest: Bei der anstehenden Traumhochzeit im Juni wird David als Trauzeuge fungieren! Ein emotionaler Meilenstein, der auch einen geschichtsträchtigen Vergleich zulässt: Bei Ralfs erster Ehe mit Cora (49) war noch sein Bruder, Formel-1-Legende Michael Schumacher (57), der Trauzeuge. Nun übergibt Ralf diese wichtige Rolle an seinen eigenen Sohn. „Also erst mal hatte ich mit meinem Bruder genau das gleiche Verhältnis zu der Zeit. Und David hat selbst jetzt geheiratet, steht jetzt mit beiden Füßen im Leben“, so ein sichtlich stolzer Ralf Schumacher im Sky-Interview.