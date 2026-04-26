Nächste Beauty-OP bei den Geissens

Bei den Geissens gehört der Gang zum Beauty-Doc fast schon zum Alltag. Nachdem Carmen und Tochter Davina bereits vorgelegt haben, zieht nun auch Robert Geiss nach. Der TV-Millionär unterzog sich einer Augenlidstraffung, um wieder frischer auszusehen – und um sein Sichtfeld zu verbessern.

Robert Geiss hat den Schritt gewagt und sich zum ersten Mal in seinem Leben einer geplanten Operation unterzogen. Die neuen Folgen von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ sind ab Montag auf RTL+ zu sehen und zeigen den Weg des Unternehmers in eine Klinik nach Basel.

Motivation war der Spiegel

Robert Geiss unter dem Messer © RTLZWEI/GeissTV

Der Hauptgrund für den Eingriff am Auge war laut dem 62-Jährigen vor allem die Optik. Robert Geiss erklärte, dass er jeden Morgen in ein müdes Gesicht mit Tränensäcken blicken musste, was er als „nicht schön“ empfand. Zudem schränkten die hängenden Lider sein Sichtfeld ein. „Ich wollte einfach ein bisschen frischer aussehen“, so Robert Geiss. Damit eifert er seiner Frau Carmen und Tochter Davina nach, die bereits Eingriffe an Gesicht und Nase hinter sich haben.

Große Angst vor Vollnarkose

Robert Geiss unter dem Messer © RTLZWEI/GeissTV

Trotz des Wunsches nach Veränderung plagten den Millionär vorab Sorgen. Besonders die Vollnarkose bereitete ihm Kopfzerbrechen, da seine letzte Erfahrung damit aus seiner Zeit als sechs Wochen alter Säugling stammte. Robert Geiss gab gegenüber der "Bild"-Zeitung offen zu, dass er „Bammel“ hatte, da bei einem solchen Eingriff immer etwas schiefgehen könne, wie etwa Infektionen. Carmen Geiss unterstützte ihren Mann bei der Entscheidung und bezeichnete ihre eigenen Erfahrungen mit Liftings als absoluten „Gamechanger“.

Heilung dauerte mehrere Wochen

© Getty

Nach der Operation zeigte sich der TV-Star zufrieden mit dem Ergebnis. Er betonte jedoch, dass der Heilungsprozess deutlich mehr Zeit in Anspruch nahm, als er ursprünglich erwartet hatte. Statt der oft versprochenen zehn bis 14 Tage dauerte es mehrere Wochen, bis alles vollständig abgeheilt war. Trotz der anfänglichen Sorgen ist Robert Geiss nun glücklich mit seinem neuen, wacheren Aussehen.