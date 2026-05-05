61. Geburtstag: Carmen Geiss tanzt ins neue Lebensjahr – Robert wird emotional!

Die Unternehmerin feiert ihren Ehrentag in einem Beachclub und beweist dabei, dass sie in Topform ist. Ihr Mann Robert wendet sich mit emotionalen Worten an sie.

In der Welt des internationalen Jetsets gibt es Konstanten, die scheinbar jedem Sturm trotzen. Eine davon ist ohne Zweifel das Glamour-Paar Carmen und Robert Geiss. Am heutigen 5. Mai zelebriert die wohl bekannteste Millionärsgattin des deutschsprachigen Raums ihren 61. Geburtstag – und wie könnte man ein solches Wiegenfest schöner einläuten als mit einer öffentlichen Liebeserklärung, die direkt ins Herz trifft?

Mehr lesen:

Ein Tänzchen in das neue Lebensjahr

Robert Geiss, der Mann für die markigen Sprüche und das schnelle Business, zeigte sich pünktlich zum Ehrentag seiner Gattin von seiner weichsten Seite. Auf Instagram teilte er ein charmantes Tanzvideo, das Carmen in gewohnt ausgelassener Manier zeigt. Es sind Bilder, die eines deutlich machen: Auch nach Jahrzehnten an der Seite des jeweils anderen haben die beiden den gemeinsamen Rhythmus nicht verloren.

Emotionale Worte für die „große Liebe“

Doch es war nicht nur die tänzerische Einlage, die für Aufsehen sorgte. Robert unterstrich das Video mit Zeilen, die für den sonst so hemdsärmeligen Unternehmer bemerkenswert emotional ausfielen. Er fand rührende Worte für seine Carmen, die er als seine „große Liebe“ bezeichnete, und ließ keinen Zweifel daran, dass sie das unangefochtene Zentrum seines persönlichen Universums ist. „Mein Schatz, ich liebe dich heute genauso wie vor fast 100 Jahren." Er erwähnte auch die schweren Zeiten, die die beiden bereits durchstehen mussten: "Letzten August – nach allem, was wir gemeinsam durchgestanden haben. Ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Und du? Eine echte Kämpferin."

Gratulanten aus der High Society

Die digitale Gratulationskur ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Innerhalb kürzester Zeit füllte sich die Kommentarspalte unter dem Beitrag mit Glückwünschen von Fans, Wegbegleitern und prominenten Freunden aus aller Welt. Carmen Geiss, die sich über die Jahre vom Fitness-Model zur Kult-Figur des Reality-TV und erfolgreichen Geschäftsfrau entwickelte, beweist an ihrem 61. Ehrentag einmal mehr: Stil, Energie und echte Liebe kennen kein Alter.

Wir ziehen den Hut vor der Jubilarin und wünschen viel Vergnügen bei den festlichen Feierlichkeiten, die im Hause Geiss sicher nicht unter einer Magnum-Flasche Champagner über die Bühne gehen werden.