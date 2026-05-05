Patrice Aminati: SO teuer ist der Kampf gegen den Krebs

In "hart aber fair" spricht die Ex-Frau von Daniel Aminati darüber, dass sie die Kosten für die Behandlungen weit unterschätzt hat.

In einer emotionalen Ausgabe der Talkshow „Hart aber fair“ sorgte Patrice Aminati (31) für einen jener Momente, in denen die politische Debatte kurzzeitig der nackten Realität weichen musste. Unter dem Titel „Teuer und nur Mittelmaß – was läuft schief bei Ärzten, Kliniken und Kassen?“ diskutierte die Unternehmerin und Mutter einer zweijährigen Tochter über den Zustand des deutschen Gesundheitswesens und ihre persönliche Odyssee.

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„Künstlich am Leben erhalten“: Ein Schicksal als Mahnmal

Seit nunmehr drei Jahren lebt Aminati mit der erschütternden Diagnose schwarzer Hautkrebs. Zu Beginn der Sendung fand sie Worte, die unter die Haut gingen und den Ernst ihrer Lage verdeutlichten: „Ich werde dank Medikamenten künstlich am Leben erhalten.“

Trotz der Strapazen ihrer eigenen Behandlung – Aminati betonte, dass sie niemandem teure Immuntherapien wünsche – plädierte sie leidenschaftlich für eine Stärkung der Prävention. Ihr Argument: Durch konsequente Vorsorge ließen sich immense Kosten im Gesundheitssystem einsparen, die später für aufwendige Behandlungen fällig werden.

Sparen am falschen Ende?

Im Zentrum der Diskussion stand die geplante Gesundheitsreform von Bundesministerin Nina Warken, die bis zum Jahr 2027 Einsparungen in der Höhe von 16,3 Milliarden Euro bei der Gesetzlichen Krankenversicherung vorsieht. Ein Teil dieser Summe – etwa 240 Millionen Euro jährlich – könnte durch die Streichung des seit 2008 etablierten Hautkrebsscreenings generiert werden.

Für Patrice Aminati ist dies ein völlig falsches Signal. Angesichts der enormen Kosten, die ihre eigene Erkrankung bereits verursacht habe, forderte sie stattdessen eine Ausweitung der Früherkennung bereits ab dem 14. Lebensjahr. „Ich habe das total unterschätzt“, gab sie offen zu und mahnte, dass Information und Prävention verstärkt werden müssten, um anderen ihr Schicksal zu ersparen. Moderne Therapien, insbesondere Immuntherapien, können laut Prognosen für 2026 bei ca. 94.000 Euro oder mehr pro Jahr liegen.

Private Zäsur trotz schwerer Krankheit

Abseits der gesundheitspolitischen Debatte sprach Patrice Aminati auch über eine einschneidende persönliche Veränderung: die Trennung von ihrem Ehemann Daniel Aminati. Sie erläuterte offen die Beweggründe für diesen Schritt, den sie trotz ihrer schweren Krebserkrankung vollzogen hat.

Es bleibt das Bild einer Frau, die trotz ihrer prekären gesundheitlichen Lage nicht nur für ihr eigenes Leben kämpft, sondern auch die Kraft findet, als mahnende Stimme für ein besseres Gesundheitssystem einzutreten.